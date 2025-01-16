寒假将推出12场线上专场招聘活动

本报北京1月15日电 （记者丁雅诵）为推动各地各高校充分利用寒假窗口期，进一步优化提升就业指导服务，日前教育部印发通知，组织各地各高校深入开展2025届高校毕业生“寒假促就业暖心行动”。

通知明确，寒假期间，国家大学生就业服务平台将持续推出12场重点地区、重点行业、重点领域线上专场招聘活动。教育部中央专项彩票公益金“宏志助航计划”全国高校毕业生就业能力培训网络平台将持续推出线上培训课程。

通知要求，各地各高校要充分利用教育部“互联网+就业指导”公益直播课等资源，结合举办第二届全国大学生职业规划大赛等活动，从政策解读、简历制作、面试辅导、求职技能等方面，为毕业生提供有针对性的“云课堂”“云指导”。要抓住寒假毕业生离校返乡窗口期，积极组织毕业生到企事业单位、科技园区、实习基地、基层一线等参加实习实践、社会调研、志愿服务、职业培训等活动。

《 人民日报 》（ 2025年01月16日 13 版）

(责编：李昉、郝孟佳)