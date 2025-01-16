本报香港1月15日电（记者陈然）香港科技大学15日宣布成立低空经济研究中心，旨在助力构建国家及香港特区政府的低空经济发展蓝图。

科大当天举办记者会表示，低空经济研究中心将采用跨学科策略，汇聚来自人工智能、工程设计及商业领域的顶尖学者，促进低空经济生态系统的发展。香港科技大学副校长（研究及发展）郑光廷表示，校方在航空及航天工程、人工智能、大数据、机器人技术及商业等多个领域具备跨学科优势，为构建全面低空经济生态系统打下坚实基础。

科大表示，研究团队将打造一系列前沿科技，包括在感知、通讯、数据管理、人工智能、安全性及网络技术等方面开发创新技术，助力低空经济活动顺利运行。中心期望能支援特区政府订立发展框架，构建充满活力的生态系统，促进低空经济蓬勃发展，配合国家发展规划蓝图。

科大低空经济研究中心将开展多项研究活动，包括建立城市基础设施的3D数码模型，以实现对各种飞行区域的实时管理。同时，在无人机噪音排放研究方面，中心将建立全面数据库收集实验数据，为降低无人机噪音排放提供预测模型。

(责编：李昉、郝孟佳)