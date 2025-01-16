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中华书局联合高校培养数字人文人才

2025年01月16日08:21 | 来源：光明日报
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原标题：中华书局联合高校培养数字人文人才

人工智能、大数据、云计算……随着科技的迅猛发展，社会对人文学科人才的需求产生了许多变化。如何更好地融合科技与人文？近几年，教育部批准新建了数字人文本科专业，我国多所高等院校开始建设数字人文研究中心，或依托人文学科院系培养具有数字技能和思维的复合型人才。1月12日，中华书局古联公司联合25家高校在京成立“数字人文专业发展联盟”。联盟将重点聚焦数字人文专业人才培养，在教材、课程、平台建设等方面展开一系列研讨与交流，积极推动数字人文专业的发展。

据悉，联盟院校机构主要包含三类：一类是设置数字人文本科专业的7所院校，包括内蒙古师范大学蒙古学学院、安庆师范大学人文学院、贵州师范大学数字人文学院等；另一类是设立数字人文研究中心的高等院校，如清华大学—同方知网数字人文联合研究中心、暨南大学文学院、广东省岭南数字人文实验教学示范中心、暨南大学—科大讯飞方言语音科技联合实验室、中国社会科学院大学数字史学研究中心等；还有一类开展数字化人才培养工作的专业院系，如北京大学中国语言文学系古典文献学专业、北京师范大学珠海校区文理学院、中山大学中国语言文学系（珠海）、宁夏大学文学院、深圳大学人文学院中文系等，此外还有含有数字化实验室的中华书局古联公司。

联盟聘任了22名专家顾问，涉及数字人文各个版块的诸多专家，包括北京大学中文系主任杜晓勤、商务印书馆有限公司执行董事顾青、清华大学人文学院院长刘石、清华大学人工智能研究院常务副院长孙茂松、中国人民大学数字人文研究院院长冯惠玲、北京大学数字人文研究中心主任王军、四川大学讲席教授王兆鹏等。

成立会上，联盟成员共同拟定了章程和宣言，将致力于探索数字技术赋能人文研究的无限可能，同时坚守人文精神的核心价值；倡导教育体系内的改革与创新，培养既精通人文知识又掌握数字技能的未来学者与从业者，为数字人文的持续发展奠定坚实的人才基础；努力破除传统学术体系中的壁垒，鼓励开放数据共享，让更多人公平地参与到人文知识的创造与传播中；秉持开放合作的精神，搭建起连接全球数字人文学者与机构的桥梁，促进学术交流、资源共享与项目合作。（记者陈雪）

(责编：李昉、郝孟佳)

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