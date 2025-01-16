原标题：篮球陪伴“天使宝宝”们成长

周末，安徽芜湖一座室内体育场，童心篮球队教练蔡维敏一遍遍重复着篮球课前的热身动作，一组简单的手臂伸展训练，已经进行了近20分钟。一旁观摩的家长并未催促，而是默默关注着孩子们的表现。

原来，这堂课的学生是一群患有唐氏综合征的特殊少儿，在蔡维敏的口中，他们有一个共同的名字——“天使宝宝”。

“您是篮球运动员吗？”时钟回拨至2019年，芜湖童心心智障碍者服务中心负责人陈凤祥偶遇蔡维敏，上前打了个招呼。“对，我在安徽师范大学体育学院教篮球。”望着眼前的陌生人，蔡维敏满腹疑惑。

“当时我们正缺负责‘天使宝宝’们体育训练的专业教师，所以我‘厚着脸皮’问蔡老师能不能过来上课，谁承想他一口就应下了。”陈凤祥回忆。

“答应得痛快，可回过头一想，教心智障碍的孩子打球，跟平时上课完全是两码事呀！”为此，蔡维敏召集同事、学生搜集了大量资料，共同制定了一个具有针对性的训练计划。

“没想到这一坚持就是5年多。”蔡维敏坦言，“大概是因为第一堂课后，好几位‘天使宝宝’凑过来，用不太流利的语言告诉我‘老师，我以后还想上篮球课’，我跟他们约定了，以后每周都会来。”

随着志愿服务常态化，渐渐地，蔡维敏与伙伴们希望能弄清楚体育运动与“天使宝宝”身心健康之间的关联。为此，他们详细记录运动数据，并不断优化训练计划。“提升很大。你看，经过1年训练，不少孩子单手拍球从1分钟20次左右进步到了80次左右；篮下投篮从平均10中1增加到10中4；立定跳远、仰卧起坐、单脚站立以及16米有氧跑的表现都有大幅提升。”安徽师范大学体育学院研究生高思成向记者介绍。

每年春天，童心篮球队都会在一起过集体生日；每当有新成员入队，都会得到一件印着专属号码的球衣；公益活动时，篮球架下方总是摆满了一张张珍贵的比赛照片……在篮球的陪伴下，“天使宝宝”们不断成长。

截至目前，童心篮球队已为“天使宝宝”们提供1000余课时服务，惠及6000余人次。应运而生的安徽师范大学适应体育干预工作室已吸纳了11名核心成员，课程也从特殊少儿篮球训练拓展至柔力球、体能训练等。

整个大学四年，高思成始终陪伴着“天使宝宝”们。如今已经读研的他，依旧常常回到孩子们中间，“因为我答应过他们，以后每周都会来”。

（记者 丁一鸣 常河 通讯员 刘冠琪 郑雨洁）

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