1月10日，以“弘扬教育家精神，做杜丽丽精神践行者”为主题的高素质教师队伍建设研讨会在海淀区第四实验小学举行。此次研讨会作为第四届北京市基础教育发展论坛暨北京市教育学会2024年学术年会的分论坛，由北京市教育学会主办、北京市海淀区第四实验小学承办、中国陶行知研究会生命教育专业委员会协办。研讨会旨在强化教育家精神引领，弘扬“乐业、爱生、求知、善良”的杜丽丽烈士精神，充分发挥师德基地的教育功能，健全师德师风建设长效机制，全力打造一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的师资队伍，进而提升学校的育人质量。

会前，与会领导嘉宾共同参观了海淀区师德教育基地。小讲解员们生动地讲述了杜丽丽烈士的感人事迹以及学校在师德建设方面的丰硕成果。

北京市教育学会常务副秘书长程舟在致辞中表示，此次论坛是落实全国教育大会精神，为党育人、为国育才系列要求的具体行动，希望实验四小的全体教师不忘初心、牢记使命，树立“躬耕教坛、强国有我”的志向抱负，传承和弘扬好杜丽丽精神，做新时代的好老师，为培养有理想、有本领、有担当的德智体美劳全面发展的社会主义建设者接班人做出更大贡献。

海淀区教育工会常务副主席张少莉表示，海淀区实验四小在科技、劳动教育和红色研学课程方面特色鲜明，彰显五育融合大思政教育。她希望，学校继续践行教育家精神，致力打造师生幸福、家长满意的文化学园，为海淀教育高质量发展贡献力量。

会上，海淀区实验四小校长王亚苹以《师魂如炬，烛光映心》为主题进行专题汇报。她表示，在推进教育高质量发展的征程上，要持续践行杜丽丽精神，大力弘扬教育家精神，不断加强教师队伍建设，让每一位老师都能发光发热，成为学生心中的明灯，为建设教育强国贡献自己的微光力量。

首都师范大学初等教育学院副院长、小学教师专业发展研究中心副主任张志坤表示，新时代教师需具备“心”和“力”两方面素质。“心”指热爱与崇敬，包括爱教育、爱学生，以及对小学教育的使命感；“力”包括师德养成、课堂教学、家校沟通与持续发展能力。

首都师范大学教育学部副主任委员、初教院原院长刘慧指出，教育家精神不仅是高标，更是每位教师可践行的日常准则，要将这种精神内化为学生成长的动力，实现师生共同发展和生命价值的升华。

（文/记者 郝彬 付磊 通讯员 曹佳佳）

来源：现代教育报

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