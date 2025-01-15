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交流互鉴，扩大国际影响力（大家谈·向着教育强国奋进⑥）

2025年01月15日08:42 | 来源：人民网－人民日报
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国际影响力是教育强国的显著标志。习近平总书记强调：“要深入推动教育对外开放，统筹‘引进来’和‘走出去’，不断提升我国教育的国际影响力、竞争力和话语权。”本期大家谈，围绕持续扩大我国教育的国际影响力展开探讨。

——编  者

培育国际传播人才

赵新利

不断提升我国教育的国际影响力、竞争力和话语权，需要重视并善于讲好中国教育故事、传播中国教育经验、发出中国教育声音，向世界展现真实、立体、全面的中国教育。

传媒类高校既是人才培养的重要基地，也是国际传播的研究高地，理应统筹做好“引进来”和“走出去”。如中国传媒大学在品牌传播和设计等研究领域，积极扩大国际学术交流，加强与海外高校、企业的教学科研合作，有效提升学校的国际声誉，吸引了大批留学生前来留学。同时，学校还推动中外合作办学在海南自贸港落地，探索以特色办学提升国际影响力的有效路径。在国际学术交流、中外合作办学中培育国际传播人才，本身就是一个讲好中国故事的过程，在春风化雨、润物无声中增强中华文化影响力。

发力国际传播人才培养，加强国际学术平台建设，以交流互鉴谋发展，将推动国际传播能力建设取得新进展，让更多海外人士听到、听清、听懂中国教育的声音。

（作者为中国传媒大学广告学院院长、教授）

发挥桥梁纽带作用

钟英华

教识字、学读音、练写字……在许多国家，“汉语热”持续升温。中文承载着中华民族数千年的文明智慧，是中国贡献给世界的重要公共文化产品。做好国际中文教育，既能传授语言知识，也能促进文明交流互鉴。

语言是文化文明的重要载体，是了解一个国家最好的钥匙。国际中文教育作为面向海外母语非汉语者的中文教学，是我国教育“走出去”的重要媒介。目前，世界上有85个国家把中文纳入了国民教育体系，国际中文学习者和使用者累计已经超过2亿人。作为中文母语国，积极开展中文教育是义不容辞的责任。世界中文大会、“中文日”、汉教英雄会……源自中国的国际中文教育活动日趋丰富，吸引力、影响力不断扩大。2024年10月，天津师范大学积极牵头“汉语桥”落地，吸引参赛选手和国际友人齐聚天津，在走街串巷中沉浸式感受中国文化。从实践看，不断丰富教学形式，有助于中文教育发挥文化之桥、友谊之桥、心灵之桥的作用。

推动中华文化更好走向世界，让中国声音传得更广更远，国际中文教育工作者理应挺膺担当、主动作为。

（作者为世界汉语教学学会会长、天津师范大学部校共建国际中文教育发展研究院院长）

用好国际合作平台

唐红祥

中国教育发展离不开世界，世界教育发展也离不开中国。扩大高水平教育对外开放，提高国际影响力，用好教育国际合作平台是一个重要途径。

随着教育事业发展、综合国力增强，中国积极提供全球教育治理方略，搭建全球性高端教育合作平台，为全球教育治理贡献智慧和力量。多年来，广西以中国—东盟命运共同体建设为契机，立足地缘优势，积极建设、打造各类教育合作平台。广西财经学院牵头发起中国—东盟统计教育联盟，参与发起并承办澜沧江—湄公河流域治理与发展青年创新设计大赛，积极承办中国—东盟传媒教育合作国际论坛、中国—东盟统计论坛等高水平学术论坛。这些尝试不仅拓展了国际交流合作的广度，同时也积极融入全球教育治理，不断提升我国的教育国际影响力和话语权。

高质量教育对外开放，是推进教育强国建设的重要引擎。得益于广阔的合作平台，我国已成为世界最大的国际学生生源国和亚洲最大的留学目的地国，教育“朋友圈”越来越大。以更加积极的姿态参与全球教育治理和区域教育合作，将为推动全球教育事业发展贡献更多中国力量。

（作者为广西财经学院副校长）

《 人民日报 》（ 2025年01月15日 05 版）

(责编：郝孟佳、李依环)

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