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文韵滋养生活（文思）

周华诚
2025年01月15日08:37 | 来源：人民网－人民日报
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杭州老城区南边的复兴南街，是一条烟火气很足的街巷，短短数百米，拥有几十家小菜场，若干网红面馆、小吃店、杂货铺，充满生机与活力。这条老街近期迎来一股文艺新风，一家名为“稻田读书”的公益性文艺空间悄然开放，为这条原本就很热闹的街道增添了一抹文化的亮色。在这里，作家讲座、读书分享、手工布艺展览、童谣插画展览、小店写真展览等丰富多彩的公益性文艺活动轮番亮相，受到周边居民的热烈欢迎。

生活需要文韵滋养。在快节奏的现代生活中，我们往往容易忽略身边的美好，而文艺空间的出现，让文艺与人们的日常生活更加紧密相连，让每一个平凡的日子都充满了文化的韵味和艺术的气息。

在纷繁的日常生活中，人们不仅需要物质的满足，更渴望精神的丰盈。一场精彩的文艺演出，一本引人入胜的书籍，一幅赏心悦目的画作，都能让人暂时忘却生活的烦恼，得到心灵的慰藉和精神的放松。这种精神上的享受，是任何物质财富都无法替代的。作家、艺术家、建筑师等与普通市民齐聚一堂，分享对文艺的热爱、对生活的理解、对梦想的追求，这正是文艺空间努力营造的氛围。

文艺来自人民，来自宁静的大地和热闹的生活。文艺家在日常生活中，可以开掘诗意空间，呈现悠长文韵，可以创作更多接地气、老百姓喜闻乐见的作品，策划更多的文艺活动。例如，在复兴南街，摄影家、作家一起寻访这条街的日常生活，策划关于这条街的小店人物写真，记录他们的闪亮日子，也计划邀请插画家逐一绘出小街小店的日常场景，并在文艺空间里展览。用文艺的眼光打量我们习以为常的生活，往往能重新发现日常的永恒意义，也能激发与提升我们对美的感知力、欣赏力、想象力。审美力的提升，不仅让我们在日常生活中发现更多的美好，还能帮助我们创造出更加丰富多彩的生活。

在“稻田读书”文艺空间，人们留意到一些画面，穿工作服的保洁人员会在此停留，在喝水小憩时捧起一本书来翻看。在附近马路上工作的停车收费员也会来到文艺空间，静静欣赏一件南宋占景盆复刻花器盛装的插花作品。南星街道办事处的负责人说，在复兴南街这样的传统老街上，一个个咖啡店、读书空间和文艺场所成为热门打卡地，正说明烟火气、年轻态与新消费主义有机融合，带来了流量，也为城市商业更新发展提供了全新的能量。

生活即艺术，艺术即生活。根植于传统文化的地方文脉，一定会在当下的日常生活里体现出来。今天的人们，如何接续古老的文化传统，滋养当下的美好生活，是需要思考、需要去做的功课。艺术与生活，从来都不是割裂的。一座城市的幸福指数，就藏在每一个烟火日常中，也藏在每一个文艺角落里。

《 人民日报 》（ 2025年01月15日 20 版）

(责编：李依环、郝孟佳)

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