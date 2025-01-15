本报记者 屈 佩 刘新吾 王 丹

文森·漆正在欣赏大漆作品。

唐小江摄

文森·漆制作的大漆木碗。

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迪兰正在创作。

受访者供图

迪兰的陶瓷作品。

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柏仁睿在河北廊坊市广阳曲苑曲艺社举办的活动上表演快板。

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柏仁睿（右五）在北京进行群口快板演出时的合影。

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勤练词曲演技，登上多元舞台，展现快板表演艺术的国际魅力；深耕丹青之道，研习绘画技巧，探索手工制瓷技艺背后的文化故事；深入山林深处，找寻珍稀木漆，以漆器制作工艺创作生活中的艺术品……近年来，越来越多外国友人爱上中国非遗文化，成为中国非遗文化的传承和传播者。

来自德国的柏仁睿——

用快板表达艺术追求

“一阵狂风起四方，嗷！蹿出猛虎兽中王，武松一看虎来了，浑身一激灵精神长……”柏仁睿正在北京家中为一场演出做准备。虽是一副外国面孔，但他身着中式服装，操着一口标准的普通话，念词抑扬顿挫，语调悠长多变。即便很多选段烂熟于心，但每次表演前，柏仁睿仍然雷打不动地给自己两周的排练时间。台词本上，拼音、重音标记、断句提示……标注密密麻麻。

柏仁睿来自德国维尔茨堡，早在大学晚会的舞台上，就表演过快板小段《说大话》。当时，因为没有专业指导，他跟着网络视频自学，逐字逐句地听读模仿，凭借惟妙惟肖的表演赢得满堂喝彩。2012年来到中国工作后，柏仁睿决心进行专业的快板表演学习。经朋友介绍，在相声表演艺术家丁广泉面向外国人的“快乐课堂”讲座上，他结识了快板表演艺术名家姚富山。随后，凭借对快板表演艺术的钻研和热爱，柏仁睿如愿成为姚富山的外国徒弟之一。

快板表演艺术融合说唱、打板、表演等多种技艺于一体，对节奏与音律的要求极高。特别是说唱部分，需精准把握语音语调，这对外国人而言无疑是巨大挑战。柏仁睿从不懈怠，坚持“不断地学习，不断地复习，不断地练习”，一步步从青涩的初学者成长为专业的快板演员。近年来，中国文化演出市场热度高涨，柏仁睿成了各类表演的常客，他还参与了国际说唱艺术联盟、快板沙龙等活动，致力于快板表演艺术的推广。“只有吸引更多人的关注和喜爱，这项艺术才能真正繁荣发展。”柏仁睿说。

在中国的舞台上，柏仁睿用快板表达艺术追求，在故乡，他则化身快板表演艺术的传播者，在德国法兰克福、汉诺威等地举办快板知识讲座。“对于外国听众而言，快板是有些陌生的领域。讲座虽然只是初步的介绍，但能让他们了解曲艺源自中国，也是世界艺术殿堂里价值连城的瑰宝。”柏仁睿介绍，他将10多年来的经验与感悟凝结成书——《打快板，学中文——我的故事》。这本首次用英文介绍快板表演艺术的著作，不仅详细记录了快板的历史、打法等，还分享了外国人学习快板表演的故事。

柏仁睿正计划攻读中国曲艺领域的博士学位，进而写出一篇介绍快板的外文博士论文，助力快板表演艺术更好地走向世界。

来自法国的文森——

醉心于漆器制作工艺

“文老师，去哪里？”“到镇上去耍。”在重庆城口县大巴山深处一幢二层老木屋前，文森正操着娴熟的重庆方言与村民交谈，当地村民都亲切地称他为“文老师”。

文森出生于法国西南部的比利牛斯山区，自幼便对艺术产生了浓厚兴趣。学校毕业后，他投身于古董家具和漆器修复工作，并因此与中国漆器制作工艺结缘。2007年，30岁的文森来到中国，先后游历四川、重庆等地，还深入大凉山山区，跟随漆艺非遗传承人学习。“我很快适应了这里的生活，就决心留下来继续我的漆艺事业。”文森从此扎根重庆，并以漆为姓，给自己取名——文森·漆。

城口县位于大巴山区，这里的大木漆产量高、漆质佳。文森在城口县北屏乡租赁了一幢木屋居住，并在附近建立起了自己的工作室。他常常跋涉于大山深处，一点点收割珍贵的生漆。虽然有时会因接触生漆皮肤过敏，有时还会因遭遇马蜂陷入险境，但文森却“以苦为酷”，始终乐在其中。充足的优质大木漆为文森的创作提供了坚实保障，让他能从中国农村生活中汲取灵感，创作出一件件独具匠心的艺术品。他还运用大木漆为竹子、米袋等日常用品进行修饰，待其固化后，再经精心抛光、细致打磨，并点缀以金箔，赋予这些器物璀璨的光泽。

扎根深山，融汇中西，文森的作品得到业内认可，他多次在国内外举办个展，作品被多个国家的私人收藏家收藏。这些收益不仅让文森在艺术和生活之间找到了平衡，也更加坚定了他在中国发展事业的决心。最近，文森正忙着制作一副盔甲。他精选牛皮，晒干、切碎后，涂抹上大木漆，将其制成一片片闪耀着金光的甲片，再以精湛的手艺，将这些甲片编织为一副既美观又坚固的盔甲。“我想让艺术作品在时间中不朽。”

近年来，城口县积极发展规模化漆树种植，推广“城口漆艺”，促进漆艺产业发展。文森积极投身其中，建立起工坊，招收一批徒弟，毫无保留地传授技艺。村民郑永平就是文森的徒弟之一，他正在制作一批大漆木碗。“我们的作品没有文老师的那么精致，但能养家致富，还可以传承老祖宗的技艺。”郑永平笑着说。

从比利牛斯山到大巴山，文森的中国农村生活充满生机，他对这片土地有了深深的归属感。文森积极参与中西文化交流活动，经常向法国友人分享自己丰富的中国农村生活。文森常说：“不要只看自己缺少什么，要看看自己拥有什么，我在中国农村拥有‘金山银山’。”

来自土耳其的迪兰——

感受陶瓷创作的无限可能

笔绘丹青，精工细描，似蛇如龙的图样和牡丹图样缠绕交织，跃然于青花瓷盘上。这件作品出自土耳其姑娘迪兰之手，她说：“我在创作中尝试构建桥梁，连接中国文化与土耳其文化。”

2023年，26岁的迪兰来到景德镇陶瓷大学攻读博士学位。她的家乡小城伊兹尼克，被誉为土耳其“瓷都”。数百年前，青花瓷通过古丝绸之路传入土耳其，当地工匠在对青花瓷的复制中逐渐探索，形成了独特的艺术风格。迪兰自幼学习土耳其传统陶瓷技艺，景德镇早已成为她心中最向往的地方。

“伊兹尼克瓷器和景德镇青花瓷看似有许多相似之处，但在实际操作中却存在很多不同。”迪兰回忆说，初到景德镇时，她曾尝试将家乡的制瓷技艺应用于当地材料上，但却遭遇失败，原因在于伊兹尼克瓷器多采用低温烧制，而景德镇瓷器则惯用高温烧制。迪兰还发现，土耳其绘画风格和中国也存在很多不同。她意识到，要创作出令人满意的青花瓷作品，还必须深入了解中国传统绘画。她通过请教当地师傅和临摹古瓷器等方式，逐渐掌握青花瓷图案纹样的绘制技法。

在景德镇，迪兰不仅深入学习青花瓷知识，在学习过程中接触到了约100种釉料，还开始研究玲珑瓷、颜色釉瓷等其他中国瓷器类型，感受到了陶瓷创作的无限可能。“景德镇为陶瓷人不断提供着新机遇。如果想了解陶瓷文化或提升陶瓷制作水平，这里一定是不二之选。”她说。

数百年前，产自波斯地区的矿物质钴料——苏麻离青，沿着古丝绸之路来到中国，景德镇工匠经过反复尝试，创新出惊艳世人的青花瓷。如今，许多和迪兰一样的“洋景漂”则通过陶瓷来了解中国各时期的文化特点。迪兰表示，她希望在作品中融合中国与土耳其元素，探索两者之间的关联，她的毕业设计也将围绕这一主题展开。

闲暇时刻，迪兰喜欢逛景德镇中国陶瓷博物馆，或者是去陶瓷工作室和来自世界各地的陶瓷匠人们交流。迪兰感慨道，景德镇文化底蕴深厚，陶瓷博物馆里展示了古今中外的陶瓷珍品，工作室里还传承着最古老的手工制瓷技艺，“八方来匠源源不断地带来新思想、新技法，手工制瓷技艺在传承与创新中不断发展。”

（党明玥、童霞燕参与采写）

《 人民日报 》（ 2025年01月15日 17 版）

(责编：李依环、郝孟佳)