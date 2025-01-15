西藏定日县地震发生后，来自不同地区、岗位的青年勇毅投身抗震救灾。

“报告！我想加入党员突击队！”地震发生后，26岁的西藏日喀则军分区某团战士李鹏举跟随所在部队迅速抵达震中。废墟里，他争分夺秒搜救，挖石块、搬木梁，紧盯着可能的希望。

冬季高原，寒风刺骨。李鹏举和战友们扛着物资，一趟趟奔走在安置点。夜晚，他帮助群众给炉子加煤、将大风吹歪的帐篷加固，努力确保受灾群众温暖过冬。

海拔超过4000米，气温零下18摄氏度，最高风速8级……国家电网山南供电公司城区供服中心的90后员工王天佑主动请缨，历经6小时跋涉，1月8日凌晨抵达受灾严重的长所乡强嘎村。

登杆架线，寒风是伴。王天佑和同事们全力抢修，手冻麻了，就用嘴哈几口热气，再塞进胸前棉衣里暖一暖。

“来电啦！”4时12分，强嘎村安置点的22顶帐篷亮了灯，现场群众欢呼起来。

青年的奋斗，推动灾区正常生产生活秩序加速恢复。

在措果乡塘仁村，西藏星光社会工作服务中心设立了“儿童之家”。志愿者德庆玉珍和团队通过多种方式，守护着儿童心理健康。

“我们了解到，一些孩子受到惊吓后，待在帐篷里、躺在被子里不肯出来。”德庆玉珍说，“为此，我们发放玩具、开展互动游戏，利用丰富的活动为孩子们舒缓情绪。”

看见德庆玉珍，孩子们向她跑去。“小手、小脸儿怎么这么干？”说着，德庆玉珍拿出润肤霜细心给孩子们涂抹。

全力开展人员搜救、妥善安置受灾群众、积极投入志愿服务……连日来，青春力量闪耀在抗震救灾一线。

（综合本报记者宋豪新、史鹏飞、倪弋、琼达卓嘎、黄福特、徐驭尧，人民网记者吴雨仁报道）

《 人民日报 》（ 2025年01月15日 04 版）

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