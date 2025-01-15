打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

青春力量闪耀抗震救灾一线

2025年01月15日08:36 | 来源：人民网－人民日报
小字号

西藏定日县地震发生后，来自不同地区、岗位的青年勇毅投身抗震救灾。

“报告！我想加入党员突击队！”地震发生后，26岁的西藏日喀则军分区某团战士李鹏举跟随所在部队迅速抵达震中。废墟里，他争分夺秒搜救，挖石块、搬木梁，紧盯着可能的希望。

冬季高原，寒风刺骨。李鹏举和战友们扛着物资，一趟趟奔走在安置点。夜晚，他帮助群众给炉子加煤、将大风吹歪的帐篷加固，努力确保受灾群众温暖过冬。

海拔超过4000米，气温零下18摄氏度，最高风速8级……国家电网山南供电公司城区供服中心的90后员工王天佑主动请缨，历经6小时跋涉，1月8日凌晨抵达受灾严重的长所乡强嘎村。

登杆架线，寒风是伴。王天佑和同事们全力抢修，手冻麻了，就用嘴哈几口热气，再塞进胸前棉衣里暖一暖。

“来电啦！”4时12分，强嘎村安置点的22顶帐篷亮了灯，现场群众欢呼起来。

青年的奋斗，推动灾区正常生产生活秩序加速恢复。

在措果乡塘仁村，西藏星光社会工作服务中心设立了“儿童之家”。志愿者德庆玉珍和团队通过多种方式，守护着儿童心理健康。

“我们了解到，一些孩子受到惊吓后，待在帐篷里、躺在被子里不肯出来。”德庆玉珍说，“为此，我们发放玩具、开展互动游戏，利用丰富的活动为孩子们舒缓情绪。”

看见德庆玉珍，孩子们向她跑去。“小手、小脸儿怎么这么干？”说着，德庆玉珍拿出润肤霜细心给孩子们涂抹。

全力开展人员搜救、妥善安置受灾群众、积极投入志愿服务……连日来，青春力量闪耀在抗震救灾一线。

（综合本报记者宋豪新、史鹏飞、倪弋、琼达卓嘎、黄福特、徐驭尧，人民网记者吴雨仁报道）

《 人民日报 》（ 2025年01月15日 04 版）

(责编：李依环、郝孟佳)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部