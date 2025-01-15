914门课程入选新一批职业教育国家在线精品课程名单——

本报记者 孙亚慧

2024年9月，加纳学生在日照职业技术学院智慧建造中心进行建筑软件绘图练习。

新华社记者 郭绪雷摄

2024年4月，在位于重庆市永川区中德产业园的埃斯维（重庆）机床有限公司，工作人员（中）在为重庆城市职业学院中德产业学院学生演示设备操作。

新华社记者 王全超摄

前不久，教育部公布新一批职业教育国家在线精品课程名单，包括北京工业职业技术学院“智能机器人组装与调试”等在内的914门课程经过层层遴选脱颖而出。其中，超过60%与先进制造业、战略性新兴产业、现代农业、生产性服务业、养老托育等重点领域相关。这些课程是推进职业教育数字化转型的重要成果，有力促进了职业教育优质资源建设、开放和共享，增强了职业教育服务产业发展、服务社会发展的能力。

紧扣时代脉搏

本次课程遴选，充分考虑了职业教育改革的新形势、新要求、新目标，与以往相比，入选课程内容内涵更加丰富、特色愈加鲜明。

在包头职业技术学院，“焊接机器人操作基础”是入选的先进制造业相关课程之一，作为智能焊接技术专业的核心课程，围绕装备制造企业机器人焊接技能人才需求，着重培养学生掌握机器人轨迹示教、编程、焊接等能力。

在江苏食品药品职业技术学院，“面包生产技术”课程同样入选，为满足人们生活水平提高所带来的口感需求变化，课程内容重构升级，各类学习者能够了解优质的面包原料品种和丰富多样的面包品类，掌握先进的面包制作工艺。

在西安航空职业技术学院，“飞机钣金成形技术”课程以机翼带筋壁板、机身蒙皮等典型的飞机钣金零件为载体，围绕成形原理、工艺过程、质量检验等典型生产环节，设计8大模块32个学习任务，并将机翼整体壁板喷丸成形、大型蒙皮拉伸成形等8项国产大飞机新技术、新工艺引入课程……

在914门课里，这样紧贴时代脉搏的新课程、新技术比比皆是。随着产业转型升级和技术革新不断加速，职业教育的课程内容要及时更新，以此满足企业对相关技能人才的需要。

北京教育科学研究院信息中心副主任唐亮在接受本报记者采访时表示，数字资源的大规模集成与共享，是此次职业教育国家在线精品课程遴选的一大亮点。入选课程广泛覆盖职业教育的各个领域，成功整合了不同学校、地区以及行业的优质资源，构建起一个全面且丰富的资源体系。

在当前产业变革加速推进的背景下，数字化人才成为先进制造业和战略性新兴产业发展的内在需求。“此次入选的课程紧密围绕这些产业的数字化转型需求，展现了职业教育国家在线精品课程遴选和汇聚工作的前瞻性和引领性。这些课程能够更精准地培养出适应产业升级和发展需求的高素质技术技能人才，为经济的高质量发展提供坚实的人才支撑。”唐亮说。

共享优质资源

在宁波职业技术学院，主讲教师陈艳君如今多了不少“千里之外的学生”——自从陈老师的这堂“高聚物生产技术”被制作成线上精品课程并在国家职业教育智慧教育平台免费开放后，来自西部职业学校的选课上课学生数量占比超过20%。

网线两端，优质职业教育课程让更多师生受益。“借助国家职业教育智慧教育平台，这些资源得以实现统一管理和广泛共享，有效打破了教育资源在地域和校际之间的壁垒，让更多学习者能够享受到优质的教育资源。这不仅体现了职业教育数字化资源共建共享的理念，而且有助于促进资源的优化配置和高效利用，推动职业教育资源的均衡发展。”唐亮说。

唐亮同时表示，基于数字化平台的协同育人机制，也为职业教育发展注入了新的活力。这一机制充分发挥了学校和企业各自的优势，促进了教育与产业之间的良性互动和协同发展。通过这种协同育人模式，校企可以共同为提升职业教育人才培养质量贡献力量。

值得一提的是，推动“职教出海”是本次课程遴选的关键词之一。入选课程中，有60余门已在国（境）外应用，为20多个国家和地区培养技能人才，服务多个大中型国际产能合作项目。

“紧跟‘一带一路’步伐，培养更多‘一带一路’建设急需的本地化专业技能人才，是我们‘走出去’要达成的核心目标”，广州铁路职业技术学院电气工程学院副院长王吉峰说。王吉峰主持的“高铁变电所运行与维护”课程助力中航国际、中国中铁等企业走出去，在埃塞俄比亚亚吉铁路、埃及斋月十日城铁路等项目的本土员工培训中发挥了重要作用。

展现名师风采

在嘉兴技师学院，特级教师沈民权所主持的“导游基础知识”课程，自推出以来便很受行业关注。该课程以培养复合型旅游服务人才为目标，紧密结合旅游业最新发展趋势与市场需求，采用线上线下混合式教学模式，强化学生实践操作能力与职业道德修养。

让学生“坐得下来、学得进去”，让教师有“新的触动、新的感悟”，一直是沈民权的课程建设目标。据了解，本次遴选中，“导游基础知识”课程获得了高度认可，这门课由20余所学校、50余名教师共同参与建设和运营，大家集思广益、通力合作，希望一起将课程建设成为优质资源集合高地。

职业教育课程建设，不仅需要大量优秀的学校教师参与，更需要行业的能工巧匠、技术能手鼎力支持。

全国劳动模范、电力领域专家孙亮深度参与了淄博职业学院“工厂供配电技术”课程的建设，他与学校老师共同设计课程、编写教案、开发项目、制作资源，并担任多个模块的主讲。苏州旅游与财经高等职业技术学校的“苏扇工艺与鉴赏”课程，主持人周敏在国家级工艺美术博览会中获得金奖4项，讲授竹折扇传统工艺的则是来自行业的工艺美术大师。像这样有行业技能大师深度参与建设的课程，本次遴选出近150门。

国家职业教育智慧教育平台运营负责人曹喆表示，平台将持续在“智”上发力，“通过课程AI伴学、技能图谱、多样化AI教学工具等，使在线课程能够为学生提供定制化的学习路径，及时反馈学习情况，为学生带来前所未有的学习体验。”

(责编：郝孟佳、李依环)