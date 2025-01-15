陈 燕

图为漳台青少年在活动现场合影留念。

漳州市龙文区委台办供图

“两岸连心 共迎新春”传统民俗活动近日在福建漳州龙文区举行，吸引在当地生活学习的台胞青少年和本地学生参与，一起体验传统民俗文化，在祥和喜庆气氛中迎接新春。

漳州是台胞主要祖籍地和台商投资密集区，漳台两地互动频繁。在制作冰糖葫芦活动现场，两岸青少年挽起袖子，动手串山楂，在裹上晶莹剔透的糖衣后，一串串红彤彤的冰糖葫芦就做好了。主办方介绍，葫芦与“福禄”谐音，两岸青少年将美好寓意串连在一起，象征两岸同胞深厚的情谊。

水仙花是漳州市的市花。当天，主办方为孩子们精心准备水仙球茎，并邀请雕刻师傅指导雕刻水仙花。在一雕一刻间，漳台青少年领略传统技艺的独特魅力，在心中种下文化传承的种子。就读于龙文实验小学的台湾学生胡凯扬说：“第一次雕刻水仙花，学到了技艺，也知晓水仙花和春节的深厚渊源，很有收获，很开心。”

“活动让人倍感温暖，孩子们体验了春节的各种习俗，很有意义。”大陆配偶陶永美说。

在写“福”字现场，笔墨纸砚一字排开，漳台青少年带着对传统文化的好奇与热爱，写下寓意吉祥的“福”字并带回家。参与活动的两岸青少年表示，在欢声笑语中感受到了家的温暖和传统民俗文化的魅力。

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