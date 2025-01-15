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机器学习助力多种癌症早期筛查

2025年01月15日08:07 | 来源：科技日报
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原标题：机器学习助力多种癌症早期筛查

英国牛津大学科学家开发出一种名为TriOx的血液检测新方法。在机器学习技术的帮助下，这种液体活检方法能够在多种癌症的最早期阶段作出精准检测。相关论文发表于最新一期《自然·通讯》杂志。

TriOx通过分析血液中DNA的多种特征，识别出癌症的“细微信号”。测试结果显示，TriOx不仅准确检测出了直肠癌、食道癌、胰腺癌、肾脏癌、卵巢癌和乳腺癌这6种癌症，还能准确将癌症患者与健康人群区别开来。

近年来，液体活检技术因其较小的侵入性而在疾病检测领域备受关注。但目前临床上广泛采用的液体活检方法大多只能针对癌症DNA的一两个特征进行检测，无法识别出多种癌症。在最新研究中，牛津大学科学家将一种名为TAPS的尖端DNA分析技术与机器学习算法相结合，对癌症DNA的多个关键特征进行全面分析，显著提升了癌症检测的精确度，准确检测出了6种癌症。

团队还利用TriOx对癌症患者和非癌症患者的血液样本进行了评估。结果显示，TriOx能以94.9%的准确度将两者区分开来。这可以确保非癌症患者避免不必要的手术，同时让癌症患者能够更快接受治疗。

团队强调称，当前的癌症筛查方法仅限于少数癌症，而且大多侵入性较高，这导致很多人不愿意或无法定期接受检查。尽管TriOx仍处于早期研发阶段，但他们相信，未来有望通过简单的血液检测方法筛查出多种癌症。（记者刘霞）

(责编：郝孟佳、李依环)

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