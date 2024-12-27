打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

时建中：健全科技成果转化的法治保障

2024年12月27日22:47 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京12月27日电 27日，以“推进教育科技人才一体发展，加快建设教育强国”为主题的人民网2024大学校长论坛在人民日报社新媒体大厦“初心报告厅”举行。中国政法大学党委常委、副校长时建中表示，高校做科研的使命就是要服务中国式的现代化。

中国政法大学党委常委、副校长时建中发言。

中国政法大学党委常委、副校长时建中发言。任峰涛 摄

时建中认为，加快科技成果向现实生产力转化包括三个内涵。第一，这些成果必须具备转化为生产力的可能性。这意味着高校的课题研究必须紧密贴合国家需求，关心技术的进步、社会的发展和经济的繁荣。只有选择那些与这些领域紧密相关的课题时，科技成果才有可能转化为现实生产力。

第二，转化必须是可行的。这意味着在具备必要条件和经过必要程序后，这些潜在的生产力能够切实转化为现实的生产力。

第三，科研成果转化对于经济发展而言是至关重要的。在这一背景下，科研成果的转化不仅具备了可能性，还拥有了切实的可行性。

在谈到高校应该如何更进一步地强化科教融汇、产教融合时，时建中表示，高校无论是在人才培养还是科学研究方面，都应融入科教融合的理念。科教融合应当转化为具体的实践，高校要鼓励学生实质性的参与到老师的科研活动当中，把论文写在祖国大地上。

时建中谈到，科研成果转化意味着大学与社会、企业之间需要建立常态化的交流机制，打造良好的制度环境。对接好需求端和供给侧，这样才能更好地缩短科研成果转化为现实生产力的时间与路径。

针对科技成果转化过程中遇到的“不敢转、不想转”的问题，时建中表示，“不敢转”主要源于科技成果转化面临市场与法律双重风险；“不想转”或因转化激励不足、转化成本偏高、成果自信缺失；“不会转”则表现为转化能力欠缺。针对以上问题，应进一步健全科技成果转化的法治保障，优化激励机制，提供专业服务，提升服务效能，为科研成果从理论走向实践、从书架迈向货架铺就坚实道路，使其在经济社会发展中发挥更大价值，激活创新。

时建中认为，法学研究的一个使命，就是为科技成果转化为现实生产力打造良好的法治环境，化解转化过程中的后顾之忧，维护科技成果转化过程中各方的权益，规范科技成果转化行为。（郝孟佳、实习生陈成）

(责编：李依环、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部