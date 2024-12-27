人民网北京12月27日电 27日，以“推进教育科技人才一体发展，加快建设教育强国”为主题的人民网2024大学校长论坛在人民日报社新媒体大厦“初心报告厅”举行。中国政法大学党委常委、副校长时建中表示，高校做科研的使命就是要服务中国式的现代化。

中国政法大学党委常委、副校长时建中发言。任峰涛 摄

时建中认为，加快科技成果向现实生产力转化包括三个内涵。第一，这些成果必须具备转化为生产力的可能性。这意味着高校的课题研究必须紧密贴合国家需求，关心技术的进步、社会的发展和经济的繁荣。只有选择那些与这些领域紧密相关的课题时，科技成果才有可能转化为现实生产力。

第二，转化必须是可行的。这意味着在具备必要条件和经过必要程序后，这些潜在的生产力能够切实转化为现实的生产力。

第三，科研成果转化对于经济发展而言是至关重要的。在这一背景下，科研成果的转化不仅具备了可能性，还拥有了切实的可行性。

在谈到高校应该如何更进一步地强化科教融汇、产教融合时，时建中表示，高校无论是在人才培养还是科学研究方面，都应融入科教融合的理念。科教融合应当转化为具体的实践，高校要鼓励学生实质性的参与到老师的科研活动当中，把论文写在祖国大地上。

时建中谈到，科研成果转化意味着大学与社会、企业之间需要建立常态化的交流机制，打造良好的制度环境。对接好需求端和供给侧，这样才能更好地缩短科研成果转化为现实生产力的时间与路径。

针对科技成果转化过程中遇到的“不敢转、不想转”的问题，时建中表示，“不敢转”主要源于科技成果转化面临市场与法律双重风险；“不想转”或因转化激励不足、转化成本偏高、成果自信缺失；“不会转”则表现为转化能力欠缺。针对以上问题，应进一步健全科技成果转化的法治保障，优化激励机制，提供专业服务，提升服务效能，为科研成果从理论走向实践、从书架迈向货架铺就坚实道路，使其在经济社会发展中发挥更大价值，激活创新。

时建中认为，法学研究的一个使命，就是为科技成果转化为现实生产力打造良好的法治环境，化解转化过程中的后顾之忧，维护科技成果转化过程中各方的权益，规范科技成果转化行为。（郝孟佳、实习生陈成）

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