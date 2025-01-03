人民网北京1月3日电 （记者刘凡）近日，一场专为3岁以下宝宝量身打造的剧目《Momoda（么么哒）新春嘉年华·音乐会》在北京天桥艺术中心第五空间成功上演。灵动跳跃的音符、童趣满满的表演，交织成一场专属于宝宝们的视听盛宴。

《Momoda新春嘉年华·音乐会》剧目表演。人民网记者 刘凡摄

音乐会由天桥演艺区内的艺术工作室原创，以“新年、爱与成长”为主题，通过一系列精心策划的歌曲与舞剧篇章，为小宝宝展现爸爸妈妈是如何相知相爱最终诞生爱的结晶，让孩子们透过剧目感受爱与生命的真谛，为家长与孩子留下充满欢乐与温馨的亲子回忆。

音乐会导演窦辉表示，主创人员坚持用心做戏、用爱传递，力求为观众们带来最真挚、最温暖的情感体验，并希望通过沉浸式互动婴幼儿音乐会，为宝宝们提供一个更加多维、更加深入的艺术美育浸润机会。

《Momoda新春嘉年华·音乐会》剧目表演。天桥艺术中心第五空间 供图

现场观众纷纷表示，这种沉浸式的演出形式非常新颖，让家长和孩子在享受艺术的同时，也增进了亲子关系。

(责编：崔競文、熊旭)