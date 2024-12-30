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北京科技大学成立群团发展研究院

2024年12月30日11:52 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京12月30日电 （记者李依环）记者从北京科技大学获悉，近日，该校正式成立北京科技大学群团发展研究院，旨在聚焦群团工作学术研究、探索群团人才培养模式、锻造群团领域新型智库、推动群团工作学科建设，服务党的群团事业高质量发展。

北京科技大学党委副书记于成文在致辞中表示，学校成立群团发展研究院是贯彻落实全国教育大会精神的重要举措。研究院将强化使命担当，当好群团学科建设的奋斗者、群团人才培养的探索者、群团事业发展的促进者。

共青团中央书记处书记胡百精表示，希望研究院探索群团人才培养新模式，注重理论武装、价值塑造、方法训练，促进理论与实践紧密结合；搭建群团学术研究新平台，立足中国自主知识体系构建，加强核心概念和基本范畴研究；打造群团特色智库新高地，建设内外融通的人才队伍，实现智库与实践双向互促。

中国残联党组成员、副理事长尤亮表示，希望研究院将残疾人事业发展作为重要的研究内容，助力创建残疾人事业理论的中国自主知识体系；架起中国残联与北科大产学研合作的桥梁，共同研发科技助残的新产品；注重国际交流与合作，加强中国特色群团事业发展的对外话语传播。

中国红十字会党组成员、副会长王斌表示，希望研究院发挥教育科研优势，成为红十字事业发展研究的重镇；就地转化学术成果，推动北科大红十字会成为首都乃至全国高校的标杆；搭建学术交流平台，促进红十字会与其他群团组织交流互鉴，为红十字会改革发展提供智力支撑。

当天还举行了“新时代党的群团工作理论研究与智库建设”座谈会。会上，来自中央社会主义学院、清华大学、复旦大学、北京科技大学、中华女子学院等单位的专家、学者围绕群团工作理论研究与智库建设进行了分享交流。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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