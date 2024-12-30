人民网北京12月30日电 （记者李依环）近日，由山东大学主办的首届大学生新文科实践创新大赛决赛在山东济南举行。经过激烈角逐，来自哈尔滨工业大学、牡丹江师范学院、华东政法大学、福建师范大学、山东大学、四川美术学院、陕西中医药大学的10个项目晋级冠军争夺赛。

山东大学党委书记任友群表示，本次大赛既是深入学习贯彻全国教育大会精神、落实立德树人根本任务的重要举措，也是推动文科实践育人改革的生动实践。希望同学们坚持实践出真知，实践长真才，努力成长为有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年。山东大学将继续扎实做好大赛组委会工作，与兄弟高校携手并肩，进一步开拓实践育人新空间新阵地，打造推动教育改革、激发创新活力、培育拔尖人才的重要平台。

山东省济南市人民政府党组成员、副市长任广锋表示，大学因城市而兴，城市因大学而盛，校地因融合而强。本次大赛的成功举办，为进一步深化高校、地方、人才全方位合作开辟了新空间。济南市将持续深化校地协作，探索人才交流共享、项目成果转化等合作模式，为教育强国、文化强国培养更多时代需要的高素质文科人才。

记者了解到，今年9月，山东大学面向全国发起首届大学生新文科实践创新大赛。大赛以“融创赋能，实践致新”为主题，聚焦国家战略和经济社会发展需求，设置文史哲、经管法、教育、艺术四个组别，鼓励学生跨学科、跨专业、跨学段组队开展实践创新活动，旨在推动高校文科人才培养实质性“脱虚向实”，将人才“软实力”转化为高质量发展的“硬支撑”。

本次大赛共有来自全国367所高校的17万余名学生报名参赛，项目数近2.5万项，涉及文理工医各个专业。经过初赛和决赛网评赛，来自26个省（自治区、直辖市）、184所高校的404个项目晋级决赛现场赛，并进行现场展示和答辩。

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