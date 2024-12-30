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科研成果从“书架”走向“货架”

——南京工业大学积极推动膜技术转化

2024年12月30日08:56 | 来源：光明日报
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原标题：科研成果从“书架”走向“货架”

“以前要么是无机膜材料，要么是有机膜材料，我们团队全球首创了有机—无机复合膜材料！”近日，在南京工业大学（以下简称“南工大”）材料化学工程国家重点实验室，2023年度国家科学技术进步奖二等奖项目“气体净化膜材料的创制及应用”主持人、该校化工学院教授金万勤介绍。

“瞧，这就是我们气体净化膜材料项目中的核心产品之一。”金万勤手握一根长约80厘米、管壁均匀涂覆了有机膜材料的陶瓷管说，“从最初实验室里5厘米的样品到80厘米的产品，我们花了10年才实现气体净化膜材料从实验走向中试。”

2015年，得益于南工大相关政策支持，气体净化膜材料启动了产业化工作，目前已在200余套工程中实现应用，累计处理工业气体超3000亿立方米，新增高附加值粉体和有机溶剂回收价值超10亿元。

从“书架”走向“货架”的，不只是气体净化膜材料。创建“研究所+专业孵化器”一体化科技成果转化新模式，打造市场化运行的孵化器“江苏膜科技产业园”……近年来，聚焦膜技术与膜产业应用，南工大巧织“膜网”，做足“膜文章”。

南工大校长蒋军成说，该校创新实行科技成果使用权、处置权和收益权“先确权、后转化”的模式，赋予成果完成人全部所有权，鼓励科研人员以职务科技成果作价入股或创办学科型公司，“做到依托一个优势学科，聚集一批人才团队，产出一批原创成果，孵化一批产业化公司，形成战略性新兴产业集聚。”

随着科技成果转化渠道的畅通，一项项南工大膜技术正实现“落地生花”。

“学校积极探索‘膜法+’产业发展方式，陶瓷膜、分子筛膜、水处理膜、气体净化膜、气血交换膜等膜材料及装备，目前已实现产业化，并在化工、医药、食品等行业‘大显身手’。”南工大副校长顾学红说，“一直以来，膜科学技术团队在中国工程院院士徐南平带领下，邢卫红、范益群等一批批科技工作者持续聚力攻关，不断开辟膜领域研究的新天地。”

未来，南工大将面向高端化学品、生命健康等领域，实施“有组织科研+有组织成果转化”，加强膜材料产业全链条布局，开辟零碳能源用膜材料及电池、节能减排型膜材料的创制与应用、生物医用膜及器件、膜法高纯化学品工艺与装备等膜材料领域新赛道。

“持续推动膜技术落地转化的同时，紧扣江苏打造具有全球影响力的产业科技创新中心的重大使命，学校将积极作为，通过实施‘创新链聚能、产业链赋能、人才链蓄能、制度链效能、生态链焕能’5大计划和25项重点任务，不断提升产业科技创新能力。”南工大党委书记芮鸿岩表示。

（记者 姚昆 苏雁 通讯员 杨芳）

(责编：李昉、郝孟佳)

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