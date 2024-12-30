打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

湖南：打造有湖湘印记的“大思政课”

2024年12月30日08:56 | 来源：光明日报
小字号

原标题：湖南：打造有湖湘印记的“大思政课”

当学生们回到1915年，看到毛泽东在长沙各校张贴的《征友启事》，与历史人物一起寻良师、觅益友，求索上下，能发生哪些思想碰撞？

12月25日上午10时，“第一师范”大思政课堂在湖南第一师范学院城南书院校区启动。一堂情景交融的思政课的序幕正徐徐展开。

“一路上大家移步换景，经过大礼堂、第八班教室、寝室四合院、第八班寝室、水井等场景，‘遇见’方维夏、孔昭绶等大先生，重温开学典礼、修身课堂、天下文章、三谈三不谈等事件。”长郡中学高一学生张浩兴奋地说，“我们聆听大先生的教诲，与师友共同讨论时事，仿佛回到百年前，身临其境地感受到那段热血沸腾的青春岁月。”

湖南把思政“小课堂”搬进湖南第一师范学院旧址这个融社会、历史和现实于一体的“大课堂”，把这些红色资源转化为大思政课铸魂育人的生动教材。近年来，湖南省委教育工委、省教育厅和湖南第一师范学院共同打造“第一师范”大思政课堂，不断拓展实践育人和网络育人空间阵地，持续推进大中小学思想政治教育一体化建设。

打造“移动课堂”，让思政课“活”起来；改革创新，让思政课“立”起来。近年来，湖南聚焦发挥思政课关键课程作用，打造的“我是接班人”网络大思政课堂，通过强资源引流、融媒体视创、大平台共享，吸引中小学生常态化开展网络“大思政课”学习，创造了单节课学习人次突破3000万、单个平台学习人次突破1亿、累计学习人次超过18亿的纪录。

“我们将立足湖湘大地，用好湖南一师旧址及其红色资源，全力打造有灵魂、有内涵、有趣味、有印记的‘大思政课’品牌，为强国建设、民族复兴培养栋梁之材。”湖南省教育厅党组书记、厅长夏智伦表示。

（记者 赵嘉伟）

(责编：李昉、李依环)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部