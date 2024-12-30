原标题：湖南：打造有湖湘印记的“大思政课”

当学生们回到1915年，看到毛泽东在长沙各校张贴的《征友启事》，与历史人物一起寻良师、觅益友，求索上下，能发生哪些思想碰撞？

12月25日上午10时，“第一师范”大思政课堂在湖南第一师范学院城南书院校区启动。一堂情景交融的思政课的序幕正徐徐展开。

“一路上大家移步换景，经过大礼堂、第八班教室、寝室四合院、第八班寝室、水井等场景，‘遇见’方维夏、孔昭绶等大先生，重温开学典礼、修身课堂、天下文章、三谈三不谈等事件。”长郡中学高一学生张浩兴奋地说，“我们聆听大先生的教诲，与师友共同讨论时事，仿佛回到百年前，身临其境地感受到那段热血沸腾的青春岁月。”

湖南把思政“小课堂”搬进湖南第一师范学院旧址这个融社会、历史和现实于一体的“大课堂”，把这些红色资源转化为大思政课铸魂育人的生动教材。近年来，湖南省委教育工委、省教育厅和湖南第一师范学院共同打造“第一师范”大思政课堂，不断拓展实践育人和网络育人空间阵地，持续推进大中小学思想政治教育一体化建设。

打造“移动课堂”，让思政课“活”起来；改革创新，让思政课“立”起来。近年来，湖南聚焦发挥思政课关键课程作用，打造的“我是接班人”网络大思政课堂，通过强资源引流、融媒体视创、大平台共享，吸引中小学生常态化开展网络“大思政课”学习，创造了单节课学习人次突破3000万、单个平台学习人次突破1亿、累计学习人次超过18亿的纪录。

“我们将立足湖湘大地，用好湖南一师旧址及其红色资源，全力打造有灵魂、有内涵、有趣味、有印记的‘大思政课’品牌，为强国建设、民族复兴培养栋梁之材。”湖南省教育厅党组书记、厅长夏智伦表示。

（记者 赵嘉伟）

(责编：李昉、李依环)