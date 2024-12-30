原标题：天津职业技术师范大学：“工匠之师”从这里走向世界

国家级、省部级科研项目466项，获省部级科研奖励46项，荣获天津市科研成果一等奖9项……截至目前，天津职业技术师范大学已为国家培养了87000余名高素质职教师资和应用型高级专门人才。培育新时代“工匠之师”，始终是学校矢志不渝坚持的办学方向。

在天津职业技术师范大学工程实训中心，钟平正在指导学生使用工业机器人，在讲解了要点难点后，学生操作机器人手臂，准确地落在了指定地点。作为一名从业近20年的全国技术能手，钟平放弃了企业给出的优厚待遇，选择来到学校担任教师。

今年，钟平指导的机电一体化项目荣获第47届世界技能大赛金牌，他的学生贺涛涛作为教练指导的项目也荣获了第47届世界技能大赛金牌，并斩获了世界技能大赛最高奖项——阿尔伯特·维达奖。

天职师大现有国家级技能大师工作室3个，天津市技能大师工作室5个。学校学生在全国职业技能大赛中获得10金7银1铜和7个优胜奖，这沉甸甸的奖杯背后，正是学校一代代教师技能和品质的延续。

“银奖！”第十八届“振兴杯”全国青年职业技能大赛（学生组）结果揭晓，刘建强和西藏职业技术学院的同学紧紧相拥，这是西藏自治区首次在该项赛事中获奖。

2023年，天职师大教师刘建强作为全国青年岗位技术能手，来到西藏职业技术学院。从基础理论题目系统学习到技能样题演练，刘建强为西藏职业技术学院的同学们进行了系统化、专业化技术培训，为同学们在比赛中斩获佳绩打牢了基础。

近年来，天职师大多次赴广西、西藏、新疆、甘肃等地，深入了解西部职教师资需求，并据此有针对性地调整学校人才培养方案，让学校毕业生更加贴合西部实际需要，为西部地区量身打造“下得去、用得上、留得住、有情怀”的高素质职教教师队伍。

5年来，天津职业技术师范大学有500余名师生深入新疆和田地区职业学校支教，2800多名学子在毕业后选择奔赴西部建功立业，为缓解西部地区职教师资短缺、促进区域职教师资均衡发展和教育公平作出贡献。

前不久，在重庆举行的“一带一路”世界技能大赛中，当25岁的埃塞俄比亚小伙汉诺克紧张地进行着比赛时，他的中国老师江绛正在台下注视着他的每个步骤。最终，汉诺克从一众非洲选手中脱颖而出，拿下最好成绩。

天津职业技术师范大学与埃塞俄比亚联邦职业技术培训学院共建的鲁班工坊，被非盟总部确立为面向整个非洲的高素质技术技能人才培训中心。随着鲁班工坊的发展，基于职业教育教学实践与科学研究创立的工程实践创新项目（EPIP）也不断完善。

目前，天津职业技术师范大学已在17国推动建设了教学研究、应用推广、教学示范、认证试验中心等四类的23个分中心，认证了境内外124名专业教师、专家学者。

“未来我们会继续创新本硕博全层次高素质职教师资培养体系，持续打造鲁班工坊等品牌，提升中国职业教育的国际影响力，为全国职业教育高质量发展贡献力量。”天津职业技术师范大学校长郑清春说。

（记者 王艺钊 刘茜 董山峰）

(责编：李昉、李依环)