原标题：西安交通大学：劳动教育 润成长底色

“今天的教学给了我‘触摸’知识的机会，让我能近距离观察供热系统的设备构造，书本上抽象的名词瞬间变得立体可感。”西安交通大学电信学部硕士研究生黄发源在参加完学校组织的“新型供热系统节能育人及劳动实践”课程后深有感触。

近日，随着供暖季的到来，西安交通大学就地取材，以学校新型供热系统的管网布置、材料应用、节能运营和科学管理等方面知识为内容，对相关专业学生进行了现场教学。对于机械、电气和电信等工科专业的学生而言，劳动教育实践课帮他们把书本上的理论与实际结合了起来。

近年来，西安交通大学持续加强劳动教育课程的改革实践与探索，按照“基础在宿舍、重点在校园、影响在社会、核心在价值”的总体布局，面向全校学生组织开展了一系列课程实践活动，把劳动教育贯穿到学校生活的各个方面。

“明天记得定好闹钟抢下周的‘羊肉泡馍’课。”马克思主义学院的硕士研究生姚子艳说，学校开设的烹饪技能实践课是学生眼中名副其实的“网红课”。

西安交通大学把餐饮劳动教育课程的主题确定为“给爸爸妈妈做一顿饭”，分别设置了烘焙裱花、菜品烹饪、食品雕刻和面食制作等课程内容，并定期邀请非遗传承人开设制作非遗花馍和羊肉泡馍等地方美食的课程。

徒手心肺复苏技术、AED（自动体外除颤器）应用方法、日常急症处置、意外伤害处置、创伤处理、包扎搬运等急救知识和技能，是交大学生急救知识及临床常见急症选修课的主要教学内容。截至目前，已有上千名学生学习了这门课。课堂上，教师会给学生详细介绍多种日常急症的发病症状和救助方法，并现场教授和指导学生如何正确包扎各种类型的伤口。

此外，学校还开设有手工缝纫、保洁收纳、水电维修、插花制作和日常维修等8大类40多项劳动教育实践课程。学生们在课后纷纷留言：“没想到我在交大不仅学会了种菜，还学会了更换汽车轮胎。”“我从没想到，我的大学还教给我缝纫和收纳。”“水电维修知识，简直太实用了。”涵盖全面、种类丰富的劳动技能课获得了学生们的一致好评。

西安交通大学党委书记卢建军表示，学校深入推动德育、智育、体育、美育和劳动教育有机融合，对校内课程体系、育人方式、教育管理等进行重构优化，努力培养更多适应社会发展需要、担当民族复兴大任的时代新人。

（记者 张哲浩 李洁 通讯员 崔可嘉）

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