本报记者 孙亚慧

在德格县麦宿镇的扎堪仓黑陶工坊，达瓦卓玛（右）向工坊主理人降拥格乃了解工坊近期的经营情况以及新品研制进展。

新华社记者 沈伯韩摄

在四川甘孜藏族自治州德格县，位于深山腹地的麦宿镇以唐卡绘画、铜铸造像、牦牛绒编织等藏族传统手工艺闻名，镇上30多个手工艺作坊里，汇集了2000多名工匠。

出生于手工艺世家的达瓦卓玛是麦宿镇“钦乐工坊”的主理人，她的父亲是麦宿宗萨的第六代钦乐（青铜工艺）传人。2012年，达瓦卓玛获得全额奖学金前往美国留学。回国后，她创新产品形式，打通新的销售和宣传渠道，希望能将当地的山川风物、匠人佳作，带到雪域高原外的更多人身边。

给老手艺找到新出路

电话那边，达瓦卓玛的声音听起来始终笑呵呵的。

“我没什么特别的，是个‘村姑’嘛。现在无非书读得多一点了，成了留过洋的‘村姑’了。”还是乐呵呵的。

她实在是自谦过了头。对于利玛铜铸造工艺的传承，从小鲜有机会离开大山的达瓦卓玛有一份敏于常人的直觉：父亲埋头于雕琢技艺，简单、纯粹，但面对工业化产品的冲击，单靠技艺还远远不够。

利玛铜又被称为利玛合金，主要用于藏传佛教艺术品铸造。“利玛”二字源于藏文音译，利玛铜中还含有不同比例的金、银、铁、铅等金属元素，以及金刚石、五色琉璃等珍贵矿物，因成分比例不同，制物呈现出斑斓色块。

酒香也怕巷子深。达瓦卓玛深知，得想办法提高产品知名度。

“传统手工艺制品在价格上不具备优势，我们以前又缺乏销售渠道，产品卖不出去。工坊还有很多匠人等着发工资，每到年底父亲都在到处借钱给大家发工资。那时候我们懂工艺的匠人很多，但真正懂商业的人太少了，必须开拓新的市场和用户群体，只有这样才能将这门手艺更好传承下去。”在拿到贝佩丝大学的全额奖学金后，达瓦卓玛更坚定了自己最初的想法——学商科，回来后给匠人们的老手艺找到新出路。

早些年，达瓦卓玛做过导游、翻译，为慕名赶来的游客介绍麦宿的手工艺作坊。慢慢地，她开始用镜头来拍摄创作，记录巧手匠心。

2013年，达瓦卓玛创作了一部关于麦宿地区传统泥塑手工艺的纪录片——《宗萨泥塑》，获得了包括国际手工艺摄影大赛一等奖在内的多个奖项。

从摄影师、策展人到主理人，达瓦卓玛说，自己最喜欢做的是“守艺人”。她要在川西山谷守好这些手艺，也要帮它们“吆喝”出山，“吆喝”到国际市场上。

“麦宿手造”汇聚手艺人力量

达瓦卓玛的弟弟达瓦扎巴自幼有一双巧手，偏爱手工艺；达瓦卓玛在铸铜上略显笨拙，但学习成绩不错。彼时，当地愿意送女孩子外出读书的家庭并不多，因材施教，父母的开明与远见，让姐弟俩得以各自发挥所长，直至今日。

年轻人的回归，让老手艺迎来了发展新机。返乡后，达瓦卓玛与弟弟一同创业。姐姐开拓渠道，弟弟深耕手艺，俩人把“钦乐工坊”经营得有声有色，规模不断扩大。

为了开拓市场，达瓦卓玛奔赴全国乃至世界多地参加展览展会，接触更多潜在客户，同时，她积极搭建线上平台，扩大销售渠道。为了获得年轻消费者的青睐，她在产品设计上积极创新，开发出项链、戒指等轻量时尚文创产品。为了深入挖掘每一件利玛铜作品背后的藏族文化传统，她邀请藏族画师在微信公众号上推出手绘画作，将特色鲜明的文化符号融于笔尖。

拿到一件产品，消费者只要扫描识别二维码，就能了解产品制作背后图文并茂的故事。

2019年，德格县投入1400万元，对麦宿镇19户民俗手工艺传承人进行扶持。如今，这19个成规模的手工艺工坊已吸纳麦宿镇2000多人就业，占到该镇总人口的三分之一。

2021年，公共品牌“麦宿手造”正式注册，镇子里每座工坊门头上由此拥有了“麦宿手造”的标识。

近年来，得益于德格县物流体系的不断完善，更多“麦宿手造”有了走出深山的机会。小镇上的一些手工艺品甚至出口到了海外市场。

想要一起做好藏族传统手工艺的传承与发展，离不开手艺人“抱团取暖”，互相成就，达瓦卓玛深知这一点。从去年开始，她开始为工坊主理人做培训，讲述自己的经验，如何用好多平台，更好对外展示传统制作工艺。

对这个曾远赴大洋彼岸求学的姑娘而言，跨文化间的交流与碰撞，让她更深刻地意识到，当多元文化相遇时，保持传统文化自身的独特性有多重要。“学习是双向的，不同的文化背景能带来新的灵感与认识。传统手工艺的技艺源自本土，在融入世界的时候也要保持自我。创新的是渠道与产品，工艺的内核始终不曾变过。”

推出文旅融合项目

如今，“钦乐工坊”的生产车间常常一派热闹场景——

手工艺人细细錾凿，几十种凿刻的长钉轮番使用，硬币大小的青铜吊坠上逐渐显现出精美的花纹雕塑，造像轮番敲打的当当声，回响在川西高原之上……

达瓦卓玛说，工坊现在的订单源源不断，这是她在几年前刚拿到父亲的接力棒时想都不敢想的场景。

纯手工制作的工艺品，正在不同年龄段消费者中得到青睐。这也直接体现在了“钦乐工坊”的销售数据上。

“产品卖得很好。除了一段时间出现下滑外，我们每年的销售额增长都在一倍至两倍间。今年，产品出口额也在增长，占到总销售额的20%—30%，欧美地区一些消费者也对这些产品感兴趣，藏区企业的出口能力和国家的支持为手工艺走出国门提供了机会。”达瓦卓玛说。

最近，达瓦卓玛牵头制作的《2024麦宿手艺工坊地图》火热出炉。在这幅手绘地图上，一座座工坊错落有致地排列于绵延山脉间，集中呈现在了世人眼前。达瓦卓玛在其中标注了每座工坊的来历、工艺以及匠人的联系方式。在她看来，以社区的形式活态呈现整个麦宿的手工艺发展，将产生良性聚集效应，为这片土地增色。

“钦乐工坊”如今拥有39位匠人，达瓦卓玛准备在藏历新年后再招三四名工匠。如今，工匠虽以中老年为主，但也出现了00后的身影。“从产品上看，以前造像类大概占到我们产品总量的九成，日常文创产品在一成左右，现在基本是对半分，文创产品的销售额增长很快。”她说。

2025年即将到来，达瓦卓玛有很多新打算。她准备推出手工艺体验课程，增加文旅融合项目，将民宿、手工艺体验、手工艺游学等相结合，其中，还有面向国外艺术家的手工艺体验和文化游学。

“我希望能推广传统手工艺到更多、更远的地方，在过程中我们也会探索一种更可持续地传统手艺发展模式，在传统与商业中寻找平衡。”达瓦卓玛说。

(责编：郝孟佳、李昉)