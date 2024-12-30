打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

麦宿的“守艺人”（千行百业看海归）

本报记者 孙亚慧
2024年12月30日08:50 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　在德格县麦宿镇的扎堪仓黑陶工坊，达瓦卓玛（右）向工坊主理人降拥格乃了解工坊近期的经营情况以及新品研制进展。
　　新华社记者 沈伯韩摄

　　在四川甘孜藏族自治州德格县，位于深山腹地的麦宿镇以唐卡绘画、铜铸造像、牦牛绒编织等藏族传统手工艺闻名，镇上30多个手工艺作坊里，汇集了2000多名工匠。

　　出生于手工艺世家的达瓦卓玛是麦宿镇“钦乐工坊”的主理人，她的父亲是麦宿宗萨的第六代钦乐（青铜工艺）传人。2012年，达瓦卓玛获得全额奖学金前往美国留学。回国后，她创新产品形式，打通新的销售和宣传渠道，希望能将当地的山川风物、匠人佳作，带到雪域高原外的更多人身边。

　　

　　给老手艺找到新出路

　　电话那边，达瓦卓玛的声音听起来始终笑呵呵的。

　　“我没什么特别的，是个‘村姑’嘛。现在无非书读得多一点了，成了留过洋的‘村姑’了。”还是乐呵呵的。

　　她实在是自谦过了头。对于利玛铜铸造工艺的传承，从小鲜有机会离开大山的达瓦卓玛有一份敏于常人的直觉：父亲埋头于雕琢技艺，简单、纯粹，但面对工业化产品的冲击，单靠技艺还远远不够。

　　利玛铜又被称为利玛合金，主要用于藏传佛教艺术品铸造。“利玛”二字源于藏文音译，利玛铜中还含有不同比例的金、银、铁、铅等金属元素，以及金刚石、五色琉璃等珍贵矿物，因成分比例不同，制物呈现出斑斓色块。

　　酒香也怕巷子深。达瓦卓玛深知，得想办法提高产品知名度。

　　“传统手工艺制品在价格上不具备优势，我们以前又缺乏销售渠道，产品卖不出去。工坊还有很多匠人等着发工资，每到年底父亲都在到处借钱给大家发工资。那时候我们懂工艺的匠人很多，但真正懂商业的人太少了，必须开拓新的市场和用户群体，只有这样才能将这门手艺更好传承下去。”在拿到贝佩丝大学的全额奖学金后，达瓦卓玛更坚定了自己最初的想法——学商科，回来后给匠人们的老手艺找到新出路。

　　早些年，达瓦卓玛做过导游、翻译，为慕名赶来的游客介绍麦宿的手工艺作坊。慢慢地，她开始用镜头来拍摄创作，记录巧手匠心。

　　2013年，达瓦卓玛创作了一部关于麦宿地区传统泥塑手工艺的纪录片——《宗萨泥塑》，获得了包括国际手工艺摄影大赛一等奖在内的多个奖项。

　　从摄影师、策展人到主理人，达瓦卓玛说，自己最喜欢做的是“守艺人”。她要在川西山谷守好这些手艺，也要帮它们“吆喝”出山，“吆喝”到国际市场上。

　　“麦宿手造”汇聚手艺人力量

　　达瓦卓玛的弟弟达瓦扎巴自幼有一双巧手，偏爱手工艺；达瓦卓玛在铸铜上略显笨拙，但学习成绩不错。彼时，当地愿意送女孩子外出读书的家庭并不多，因材施教，父母的开明与远见，让姐弟俩得以各自发挥所长，直至今日。

　　年轻人的回归，让老手艺迎来了发展新机。返乡后，达瓦卓玛与弟弟一同创业。姐姐开拓渠道，弟弟深耕手艺，俩人把“钦乐工坊”经营得有声有色，规模不断扩大。

　　为了开拓市场，达瓦卓玛奔赴全国乃至世界多地参加展览展会，接触更多潜在客户，同时，她积极搭建线上平台，扩大销售渠道。为了获得年轻消费者的青睐，她在产品设计上积极创新，开发出项链、戒指等轻量时尚文创产品。为了深入挖掘每一件利玛铜作品背后的藏族文化传统，她邀请藏族画师在微信公众号上推出手绘画作，将特色鲜明的文化符号融于笔尖。

　　拿到一件产品，消费者只要扫描识别二维码，就能了解产品制作背后图文并茂的故事。

　　2019年，德格县投入1400万元，对麦宿镇19户民俗手工艺传承人进行扶持。如今，这19个成规模的手工艺工坊已吸纳麦宿镇2000多人就业，占到该镇总人口的三分之一。

　　2021年，公共品牌“麦宿手造”正式注册，镇子里每座工坊门头上由此拥有了“麦宿手造”的标识。

　　近年来，得益于德格县物流体系的不断完善，更多“麦宿手造”有了走出深山的机会。小镇上的一些手工艺品甚至出口到了海外市场。

　　想要一起做好藏族传统手工艺的传承与发展，离不开手艺人“抱团取暖”，互相成就，达瓦卓玛深知这一点。从去年开始，她开始为工坊主理人做培训，讲述自己的经验，如何用好多平台，更好对外展示传统制作工艺。

　　对这个曾远赴大洋彼岸求学的姑娘而言，跨文化间的交流与碰撞，让她更深刻地意识到，当多元文化相遇时，保持传统文化自身的独特性有多重要。“学习是双向的，不同的文化背景能带来新的灵感与认识。传统手工艺的技艺源自本土，在融入世界的时候也要保持自我。创新的是渠道与产品，工艺的内核始终不曾变过。”

　　推出文旅融合项目

　　如今，“钦乐工坊”的生产车间常常一派热闹场景——

　　手工艺人细细錾凿，几十种凿刻的长钉轮番使用，硬币大小的青铜吊坠上逐渐显现出精美的花纹雕塑，造像轮番敲打的当当声，回响在川西高原之上……

　　达瓦卓玛说，工坊现在的订单源源不断，这是她在几年前刚拿到父亲的接力棒时想都不敢想的场景。

　　纯手工制作的工艺品，正在不同年龄段消费者中得到青睐。这也直接体现在了“钦乐工坊”的销售数据上。

　　“产品卖得很好。除了一段时间出现下滑外，我们每年的销售额增长都在一倍至两倍间。今年，产品出口额也在增长，占到总销售额的20%—30%，欧美地区一些消费者也对这些产品感兴趣，藏区企业的出口能力和国家的支持为手工艺走出国门提供了机会。”达瓦卓玛说。

　　最近，达瓦卓玛牵头制作的《2024麦宿手艺工坊地图》火热出炉。在这幅手绘地图上，一座座工坊错落有致地排列于绵延山脉间，集中呈现在了世人眼前。达瓦卓玛在其中标注了每座工坊的来历、工艺以及匠人的联系方式。在她看来，以社区的形式活态呈现整个麦宿的手工艺发展，将产生良性聚集效应，为这片土地增色。

　　“钦乐工坊”如今拥有39位匠人，达瓦卓玛准备在藏历新年后再招三四名工匠。如今，工匠虽以中老年为主，但也出现了00后的身影。“从产品上看，以前造像类大概占到我们产品总量的九成，日常文创产品在一成左右，现在基本是对半分，文创产品的销售额增长很快。”她说。

　　2025年即将到来，达瓦卓玛有很多新打算。她准备推出手工艺体验课程，增加文旅融合项目，将民宿、手工艺体验、手工艺游学等相结合，其中，还有面向国外艺术家的手工艺体验和文化游学。

　　“我希望能推广传统手工艺到更多、更远的地方，在过程中我们也会探索一种更可持续地传统手艺发展模式，在传统与商业中寻找平衡。”达瓦卓玛说。

(责编：郝孟佳、李昉)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部