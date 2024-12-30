新研究表明

新华社北京电 鲸在哺乳动物中以长寿著称，美国《科学进展》杂志近日刊文称，最新研究方法发现有些鲸的寿命甚至可能是人们所认为的几乎两倍。

已知有几种鲸能活过100岁，如弓头鲸、蓝鲸等。研究人员此前采用几种方法来评估鲸的年龄，如计算耳垢的层数、测量眼睛蛋白质的化学转化速率等。然而，这些分析样本很难获得，耳垢堆积分析等方法也并不适用于所有鲸类。此外，由于20世纪捕鲸活动猖獗，许多高龄鲸被捕杀，还活着的大多数鲸可能相对年轻，使得识别任何幸存的老年鲸变得更加困难。

美国阿拉斯加大学费尔班克斯分校研究者发现一种推断鲸年龄的新方法，将历史照片记录与保险公司用来设定人寿保险费率的统计方法相结合。研究人员没有从死鲸身上提取样本，而是参考了它们的图像资料目录，这些目录可追溯至20世纪70年代。利用这些记录，研究人员可通过外表来识别单个鲸，并判断出个体何时可能因死亡从种群中消失。将个体消失的数据输入标准统计模型后，模型可预测鲸种群中有多少比例能够存活到不同的年龄阶段。

基于该方法，研究人员估算了北大西洋露脊鲸和南露脊鲸的寿命，这两种露脊鲸过去都曾遭到大规模捕杀。新研究结果显示，南露脊鲸的中位寿命约为73岁，其中10%可以活到132岁以上，接近于此前估计的两倍。而由于过度捕杀、船只撞击等因素，北大西洋露脊鲸显得更为脆弱，正处于灭绝边缘。研究表明，北大西洋露脊鲸的平均寿命只有22岁，只有10%的个体有可能活过47岁。

研究者称，南露脊鲸的寿命比人们预想的要长得多，这一真实情况可能也适用于其他鲸类。过去的捕鲸活动掩盖了它们的长寿情况。

(责编：郝孟佳、李昉)