打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

新研究表明

有些鲸寿命或远超预期

2024年12月30日08:48 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　新华社北京电 鲸在哺乳动物中以长寿著称，美国《科学进展》杂志近日刊文称，最新研究方法发现有些鲸的寿命甚至可能是人们所认为的几乎两倍。

　　已知有几种鲸能活过100岁，如弓头鲸、蓝鲸等。研究人员此前采用几种方法来评估鲸的年龄，如计算耳垢的层数、测量眼睛蛋白质的化学转化速率等。然而，这些分析样本很难获得，耳垢堆积分析等方法也并不适用于所有鲸类。此外，由于20世纪捕鲸活动猖獗，许多高龄鲸被捕杀，还活着的大多数鲸可能相对年轻，使得识别任何幸存的老年鲸变得更加困难。

　　美国阿拉斯加大学费尔班克斯分校研究者发现一种推断鲸年龄的新方法，将历史照片记录与保险公司用来设定人寿保险费率的统计方法相结合。研究人员没有从死鲸身上提取样本，而是参考了它们的图像资料目录，这些目录可追溯至20世纪70年代。利用这些记录，研究人员可通过外表来识别单个鲸，并判断出个体何时可能因死亡从种群中消失。将个体消失的数据输入标准统计模型后，模型可预测鲸种群中有多少比例能够存活到不同的年龄阶段。

　　基于该方法，研究人员估算了北大西洋露脊鲸和南露脊鲸的寿命，这两种露脊鲸过去都曾遭到大规模捕杀。新研究结果显示，南露脊鲸的中位寿命约为73岁，其中10%可以活到132岁以上，接近于此前估计的两倍。而由于过度捕杀、船只撞击等因素，北大西洋露脊鲸显得更为脆弱，正处于灭绝边缘。研究表明，北大西洋露脊鲸的平均寿命只有22岁，只有10%的个体有可能活过47岁。

　　研究者称，南露脊鲸的寿命比人们预想的要长得多，这一真实情况可能也适用于其他鲸类。过去的捕鲸活动掩盖了它们的长寿情况。

(责编：郝孟佳、李昉)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部