原标题：湖北：搭建技能人才舞台

消防员拿“巨钳”夹乒乓球不“破相”，“灯泡上断铁丝”一气呵成；钳工手工制作配合件“滴水不漏”，金鱼遨游其中；厨师反复抻拉面团，做出的龙须面细若发丝……近日，在湖北省总工会、湖北省人力资源和社会保障厅联合举办的湖北省“工友杯”第三届“鄂有绝活”高技能人才技能大赛决赛中，参赛选手们各显神通，一展匠心与技艺。

本次“鄂有绝活”技能大赛历时近4个月，紧扣“咱们工人有绝活，培育新质生产力”主题，聚焦湖北省优势产业，设置数字经济类、先进制造类、现代服务及新就业形态类、乡村振兴类（含非遗传承）四大赛项，吸引了来自光电子信息、人工智能、软件和信息服务、高端数控装备、航空航天、医疗服务等多个重点产业的1109名选手报名参赛。

据介绍，大赛组委会制定了严格的评价标准，从技能价值、创新价值、经济价值、社会价值四个维度评判，展现了湖北广大职工在多个行业、领域的钻研探索，涌现出众多具备可复制性和推广潜力的项目。

“希望通过自己的努力和拼搏，为更多的一线工人和技术人员树立信心，同时也期待未来能有更多的展示机会和交流平台。”荣获一等奖的中铁十一局集团第六工程有限公司运架队队长王博说。

“你们的每一次努力、每一份创新，都在为社会的进步和发展贡献力量。”中国科学院院士、中国工程院院士、武汉大学教授李德仁寄语青年勇敢地追求梦想。

湖北省总工会党组成员、副主席冯家欣表示，湖北省将紧贴现代产业体系建设所需，持续深化产业工人队伍建设改革和高技能人才培育。2024年，湖北全省技能人才总量达1028万人，占全省就业人员总量的31.5%，其中，高技能人才占技能人才总量的31.9%。

近年来，湖北出台《关于充分发挥国有企业在推进产业工人队伍建设改革中带动作用的实施意见》《关于推动产业工人队伍建设改革在企业基层班组有效落地的指导意见》等政策措施，持续深化职业教育改革，加强职业培训，提升职工技能水平，搭建技能竞赛平台，不断培育产业工人队伍。2024年，湖北省总工会聚焦湖北12大关键领域，确定年度100个技能竞赛重点工种（项目），引导全省各级工会围绕发展壮大新质生产力、助力产业升级，组织开展劳动和技能竞赛，全省百万职工踊跃参与。

（记者 张锐 王建宏 通讯员 谢玲）

(责编：李昉、郝孟佳)