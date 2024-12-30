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让尊师惠师蔚然成风

2024年12月30日08:40 | 来源：光明日报
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原标题：【光明时评】让尊师惠师蔚然成风

近日，教育部等七部门联合印发《进一步加强尊师惠师工作的若干措施》，文件从医疗健康、文化提升、生活服务、住房保障等方面提出一系列具体举措，为在全社会大力弘扬尊师风尚，积极落实惠师政策提供了有力指引，为加强教师待遇保障，提高教师政治地位、社会地位和职业地位筑牢制度保障。

“国将兴，必贵师而重傅。”教育是国之大计、党之大计，教育兴则国家兴，教育强则国家强。教师是教育工作的中坚力量，有高质量的教师才会有高质量的教育。党的十八大以来，我国教师队伍素质不断提升，结构不断优化，待遇不断提高，教师队伍建设取得历史性成就，为党和国家培育了大批优秀人才，为我国教育事业发展作出了突出贡献。文件的印发，充分彰显了尊师惠师的重要意义，想教师之所想，急教师之所急，为教师做好事、办实事、解难事，必将不断增强教师获得感、荣誉感、幸福感，吸引更多优秀人才热心从教、精心从教、长期从教、终身从教。

尊师重教是中华民族的传统美德，我国的尊师重教传统深深根植于文化基因之中。提升教师的职业荣誉感、获得感与幸福感，事关教育质量的提升、社会的发展进步。具体而言，要更好优化落实尊师惠师各类举措，认真贯彻落实中小学教师减负政策，统筹规范督查检查评比事项，减轻教师工作负担，在此基础上更要积极转变教育评价理念，优化教学评比考核，建立科学化、规范化、发展性的教育评价机制，为教师营造良好的专业成长氛围。今年以来，不少地方出台教师减负相关政策，为广大中小学、高校教师和科研人员减负松绑，充分保证教师从事主责主业。如甘肃省出台中小学教师减负清单，制定20条实操举措，明确26个“不得”；湖南省教育厅制作“教师负担码上报”小程序，可线上反映违反教师减负清单问题；四川省统一建立全省中小学社会事务进校园事项“白名单”，提级审核“进校园”事项。

此外，还应紧扣广大教师最关心、最直接、最现实的问题，健全政府统筹推进、部门分工负责、全社会共同参与的工作机制，把以人为本的惠师举措体现在细节中。在生活服务和住房保障等方面为教师消除后顾之忧，确保各项激励政策和相关待遇不折不扣落到实处，让广大教师能够心无旁骛潜心钻研，专心施教，全身心投入教育事业。

教师的身心健康不仅关系其个人职业状态，更对学生健康成长有着深远影响。只有教师身心强健，才能更好地担负起教书育人的职责。为此，一方面，需建立和完善教师心理健康支持体系，畅通教师心理健康服务渠道，组织开展教师心理健康状况监测工作，为教师提供心理咨询、培训和支持等服务。另一方面，不断提升教师的心理健康教育素养，强化职前培训、优化职后研修，在教研工作体系中，将心理健康教育作为重要内容。严格落实教师体检制度及其他医疗待遇，给予教师心理慰藉和人文关怀。

教师的身心健康，也离不开精神世界的丰富和滋养。要以教育家精神凝心铸魂，将其融入教师队伍建设和教师教育教学全过程，加强师德师风建设，提高教师培养培训质量。同时，充分利用现有资源，为教师群体提供多样化、多层次的文化产品和服务供给，促使广大教师在启迪心智、浸润涵养、陶冶情操中，丰富精神世界、增强精神力量，为教育事业发展注入不竭的精神动力。

虽然教师节只有1天，但是尊师惠师必须落实到365天。持续优化尊师惠师的社会环境，让尊师氛围成为常态，让惠师举措遍及各处，将更好激发广大教师的积极性、主动性、创造性。近来，《国家记忆·教育家精神》等一系列精品栏目先后推出，全国教书育人楷模和最美教师选树宣传活动火热开展，教师主题影视剧《桃李无言》《我要当老师》《山花烂漫时》等接连热播……让我们深切感受到尊师惠师的良好社会氛围。用心关爱解难、用情支持成长，让教师成为人人羡慕的职业，形成优秀人才争相从教、教师人人尽展其才的生动局面，凝聚起扎实推进教育强国建设的磅礴力量。

（作者：杨蓉荣，系中共江苏省委党校副教授）

(责编：李昉、郝孟佳)

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