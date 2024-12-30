原标题：可穿戴针织袖套能提供真实触感

戴在手臂上的Haptiknit袖套，包括上臂上的控制系统。图片来源：美国麻省理工学院自组装实验室

美国斯坦福大学和麻省理工学院团队设计了一款名为Haptiknit的针织袖套，能提供真实触感，为可穿戴触觉设备带来了新突破。该研究发表在近期《科学·机器人学》杂志上，被认为是迈向新一代触觉技术的重要一步。

提供压力反馈通常需要佩戴笨重的外骨骼结构，所以传统的可穿戴触觉设备，大多依赖于振动来模拟触摸感觉。然而，Haptiknit通过一种创新的方式解决了这个问题。它结合了柔软织物与小型气动系统，可以在不使用刚性支撑的情况下提供真实的压力感。

这款袖套的核心是一个电池供电的小型气动系统，里面装有可以迅速充气的小袋作为压力执行器。为了确保这些小袋能够紧贴皮肤，团队开发了一种特殊织物，可在一些地方会变硬以固定执行器，而在其他地方则保持柔软，以便用户可舒适地活动。Haptiknit袖套用尼龙和棉编织而成，其中含有热塑性纤维。这些纤维可以在特定区域通过加热硬化，形成不可弯曲的背衬。

测试结果显示，参与者对Haptiknit的压力反馈定位更加准确，相比振动装置，他们能更好地分辨出单个触点的位置。此外，当执行器以不同的速度连续充气时，还能模拟出连续抚摸的感觉，这给用户带来了愉悦的体验，易于长期使用。

团队将进一步优化编织图案，并探索将其应用于更大范围的设备。他们还考虑将Haptiknit集成到辅助设备中，帮助人们进行康复训练或改善日常移动能力。（记者张梦然）

(责编：郝孟佳、李昉)