原标题：3D打印微针可将药物精准送入耳蜗相应位置

新型3D打印微针助力治疗听力受损。图片来源：美国趣味工程网站

据美国趣味工程网站近日报道，来自美国哥伦比亚大学的研究团队利用3D打印技术，成功研制出一种超薄且超锐利的微针。这款微针能够将基于基因疗法的治疗药物精准递送到耳蜗内无法触及的区域，从而帮助患者恢复听力。

人耳蜗结构复杂，且充满液体，将治疗药物准确且安全地递送到耳蜗内的合适位置困难重重。另外，要想将药物递送到正确位置，需要穿过约2毫米宽的耳蜗膜。传统手术器械在递送过程中，容易导致耳蜗膜撕裂，进而造成不可逆转的听力损伤。

双光子光刻技术是一种能够制造极精细结构的3D打印方法。研究团队采用这一先进制造技术，打造出一种比耳蜗膜更薄的微针。这款微针的宽度与人类头发丝的宽度相当，而且比现有医用针更锋利、更坚固。

团队表示，这种微针的主要作用是在不损伤脆弱的耳蜗膜的情况下，将药物精准送入耳蜗内。此外，该微针还能够从耳蜗中提取液体样本，有助于诊断梅尼埃病等内耳疾病，从而为患者提供更精准的治疗方案。

团队已经开展了广泛的测试，证实这款微针性能良好。在动物身上开展的试验，也未观察到任何副作用或听力损失情况。（记者刘霞）

(责编：郝孟佳、李昉)