原标题：福建农林大学竹产业创新研究院揭牌

12月28日，福建农林大学竹产业创新研究院在榕揭牌。仪式上，共有10项科技合作项目集中签约。

据介绍，竹类植物是最具中国特色的非木质可再生林业资源。福建现有竹林面积居全国第一，产值逾1100亿元。福建农林大学竹产业创新研究院依托福建省竹资源优势，整合校内外资源，跨学科、跨学院组建而成，将围绕竹种选育、竹林经营、竹材（笋）精深加工等竹产业全链条开展研究。

“成立竹产业创新研究院，是推动人才链、产业链、创新链‘三链融合’，精准服务福建乡村振兴和绿色发展战略的重大举措。”福建农林大学党委书记赖海榕在致辞中说，该校将充分发挥学科、人才和平台等优势，加快开展竹产业链系统化集成研究，解决好限制全省竹产业发展的关键技术瓶颈，产出一批高水平研究成果，提升全省竹业科学研究水平和竞争力。

福建农林大学校长兰思仁表示，该校将以成立竹产业创新研究院为契机，深入推进竹业科技创新与产业创新融合发展，全面提升竹业科技成果转化和产业化水平，把研究院打造成为我国竹产业科技创新高地、成果转化高地、人才聚集高地和竹文化高地，为推动福建省乃至全国竹产业高质量发展，促进乡村全面振兴，推进人与自然和谐的中国式现代化作出新的更大贡献。

另悉，“十三五”以来，福建农林大学在竹子研究领域取得了多项成果，其中竹类植物基础研究和竹纤维材料应用研究居国际国内领先地位，获国家科技进步奖二等奖等省部级以上科技奖励10多项，并在上百家企业实现落地转化。（记者谢开飞 通讯员尤达）

(责编：郝孟佳、李昉)