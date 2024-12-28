本报北京12月27日电 （记者丁雅诵）以“推进教育科技人才一体发展 加快建设教育强国”为主题的人民网2024大学校长论坛27日在北京举行。

人民日报社副总编辑徐立京，教育部高等教育司副司长高斌，中国高等教育学会副会长、秘书长李楠出席并致辞。中国人民大学党委副书记郑水泉、北京师范大学党委副书记刘辉作为高校代表发言，北京邮电大学党委副书记、校长徐坤作主旨报告。

来自全国百余所高校的嘉宾聚焦“围绕立德树人根本任务，深化高等教育综合改革”“加强拔尖人才培养，激发高校科技创新内生动力”“强化科教融汇，加快科技成果向现实生产力转化”“推进高等教育数字化转型，塑造教育发展新优势”等话题展开研讨与交流。

论坛上，聚焦高校思政课改革创新情况，人民网发布“2024年高校思政课改革创新情况分析报告”。为助力提升全国大中小学师生的人工智能素养，人民网发布“AI园丁计划”。

《 人民日报 》（ 2024年12月28日 05 版）

(责编：卫嘉、白宇)