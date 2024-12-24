人民网北京12月24日电 （记者孙竞）记者从北京邮电大学获悉，该校日前正式发布70周年校庆公告（第一号）。2025年10月18日，北京邮电大学将迎来建校70周年。届时，学校将举行建校70周年庆祝大会等系列活动。

记者还了解到，北邮正式启动“校友终身学习计划”。校友可免费使用图书馆的图书和资源，参加校友学习日的鸿雁大讲堂活动，共享学校前沿报告讲座和优质课程资源，共享使用开放的实验室和仪器设备等。

以下为校庆公告全文：

北京邮电大学70周年校庆公告（第一号）

七十载薪火相传，春华秋实。2025年，北京邮电大学将迎来建校70周年。在此，谨向长期以来关心支持学校事业发展的各级领导、各界友人，向心系母校的广大海内外校友表示衷心的感谢和崇高的敬意！

七十载立德树人，初心如磐。学校成立于1955年，是新中国第一所邮电高等学府，是国家首批重点院校和“双一流”建设高校。70年来，学校始终与国家民族同呼吸、共命运，秉承“传邮万里 国脉所系”的家国情怀，为党育人、为国育才，立足行业、深耕特色，为党和国家培养了大批栋梁之材，一代代北邮人，以创新、担当、务实的品质和行动挺起了中国信息通信事业的脊梁。

七十载励精图治，踔厉奋发。进入新时代，学校心怀“国之大者”，潜心打造信息通信领域国家战略科技力量，走出了一条高举党的旗帜，传承红色基因，扎根中国大地，服务国家战略，对外开放融通的奋进之路，形成了以信息科技为特色、工学门类为主体、工管文理交叉融合的学科布局。新时代的北邮人正意气风发向着高质量建成信息科技特色世界一流大学的奋斗目标阔步前进。

七十载韶光流转，盛事如约。2025年10月18日，学校将举行建校70周年庆祝大会等系列活动，诚挚邀请各届校友和关心支持学校发展建设的各界人士拨冗莅临，共襄盛举，共谱新篇。

特此公告，敬祈周知。

北京邮电大学

2024年12月22日

(责编：郝孟佳、熊旭)