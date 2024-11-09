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教育部：将为意大利高校提供百余个学生来华交流名额

2024年11月09日18:00 | 来源：新华网
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　　新华社北京11月9日电（记者魏梦佳）教育部部长怀进鹏9日表示，我国将为22所意大利高校提供百余个学生来华交流名额，以加强互学互鉴，深化两国人文交流。

　　怀进鹏当日在北京大学举行的中意大学校长对话会上作出上述表述。为实现我国提出的推动未来3年“欧洲青少年来华交流规模翻一番”的倡议，“欧洲翻番”倡议意大利站启动仪式在此次会上举行。

　　今年是中意建立全面战略伙伴关系20周年。怀进鹏在会上表示，当前，中意教育交流合作呈现全方位、宽领域、多层次的格局。中国是意大利第一大留学生生源国，意来华留学生数量稳居欧洲国家前五名。2016年，意大利将中文教学纳入国民教育体系。双方高校已合作举办45个本科以上合作办学机构和项目。

　　科研合作也亮点频现。目前，两国高校已共建9个国际合作联合实验室，在“人造太阳”项目、等离子体物理研究等前沿领域和基础学科，以及智能制造、先进电力电子技术等国际高新技术工程领域开展密切合作，取得突出成果。

　　此次对话会由中国教育部、意大利大学和科研部主办，邀请中意近50所高校代表参加，共商双方在高等教育合作、协同创新以及高水平人才培养方面的交流合作。

(责编：宋心蕊、胡永秋)

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