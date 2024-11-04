原标题：今年职称评审有何新变化

职称是专业技术人才学术技术水平和专业能力的主要标志。职称评审是按照评审标准和程序对专业技术人才品德、能力、业绩的评议和认定。职称评审结果是专业技术人才聘用、考核、晋升等的重要依据。

今年10月以来，各地职称评审进入高峰期。职称评审信息怎么查？不在国企或事业单位工作能申报职称吗？今年职称评审有何变化？人力资源社会保障部相关负责人日前就上述问题进行了解答。

人力资源社会保障部相关负责人介绍，目前我国共设有27个职称系列（专业）。职称评审结果一般分为高级、中级和初级。不同专业对应的职称名称不同。

为了给人才跨地区流动提供便利，人力资源社会保障部开通了全国职称评审信息查询平台，面向各地人社部门、用人单位及个人提供跨地区职称信息核验查询服务。

人力资源社会保障部专业技术人员管理司相关负责人介绍，近年来，人力资源社会保障部进一步打破户籍、地域、身份、档案、人事关系等限制，为职称评审创造便利条件，畅通非公有制经济组织、社会组织、自由职业专业技术人才职称申报渠道。根据《人力资源社会保障部办公厅关于进一步做好民营企业职称工作的通知》，非面向单位、系统内部组建的职称评审委员会，均向民营企业平等开放。

具体而言，民营企业专业技术人才可在创业孵化基地、高新技术开发区、科技园区等地设立的职称申报受理服务点，或通过人才中介服务机构、工商联、行业协会商会、学会等社会组织进行职称申报。

经批准离岗创业或到民营企业兼职的高校、科研院所、医疗机构等企事业单位专业技术人才，3年内可在原单位按规定申报职称，创业和兼职期间工作业绩可作为职称评审的依据。

民营企业专业技术人才被派驻外地连续工作一年以上的，可按有关规定在派驻地申报职称评审。

除此之外，符合条件的自由职业者可根据属地原则，申报参加当地相关部门组织的职称评审。

今年7月，为进一步加强职称评审监管，更好发挥职称评价“指挥棒”作用，人力资源社会保障部印发《职称评审监管暂行办法》。

我国多地也深入推进职称制度改革。今年上海市聚焦新职业，创新发布《上海市工程系列数字技术专业职称评审办法》，为数字技术等14个方向的专业人才评价提供专业支撑。天津市建立“以才评才”机制，在滨海新区授权成立经开区工程技术系列石油石化专业职称自主评审委员会，赋予先进计算与关键软件（信创）海河实验室自然科学研究系列计算机科学与技术专业评价自主权。（记者 吴叶凡）

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