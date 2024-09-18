大会现场。中国矿业大学（北京）供图

人民网北京9月18日电 作为2024全球能源转型大会第九场专题会议，能源安全应急高质量发展（专题）大会暨中国矿业大学校友科创成果产业化发布会日前在北京昌平举行。

中国矿业大学（北京）校长刘波在致辞中表示，学校将持续加强顶层设计，不断提升人才培养质量，强化有组织科研。同时，瞄准国家重大战略需求，加强政产学研合作，持续探索产教融合、科教融汇新途径，加速打造能源新质生产力，助力能源产业转型升级。希望以此次大会举办为契机，共创新机制、共创新生态、共享新成果，为全球能源转型注入强劲动力。

北京市昌平区区委副书记、区长，未来科学城党工委副书记、管委会主任支现伟表示，昌平区将在碳达峰碳中和目标引领下，积极践行“双碳”责任，围绕构建清洁低碳、安全高效的新型能源体系，不断提升“能源谷”发展水平，牢牢守住能源安全底线，更加突出产业集聚、校城融合和成果转化，全力打造能源新质生产力先发实践地。

会上，中国工程院院士、中国矿业大学（北京）教授武强以《“双碳”目标下我国能源形势若干问题思考》为主题作主旨演讲，从能源生产和消费的角度深刻剖析能源安全所面临的挑战。他表示，我国提效节能提升空间大，要坚持节约优先，推进产业结构优化，加强科技创新。

国家清洁能源与安全应急科技产业园负责人范中启表示，在全球能源转型的关键节点，尤其面对气候变化和能源安全的严峻挑战，如何实现清洁能源的高质量发展，已成为全球各界的共同责任。期待能与广大能源工作者携手，继续打造能源安全应急领域更广阔的合作空间和更丰硕的成果。

据了解，本次大会由国家清洁能源与安全应急科技产业园、中国矿业大学（北京）、中国矿业大学、北京市昌平区沙河高教园区管理办公室联合主办，以技术创新赋能清洁能源高质量发展为主题，聚焦清洁能源技术的创新与产业化，多位专家、学者深入探讨煤矿甲烷管控与减排、地热能技术创新与区域合作等话题。（李依环、姚利梅）

(责编：李昉、熊旭)