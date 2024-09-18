原标题：名师工作室促教师专业成长

记者9月上旬获悉，第二届全国名师工作室品牌建设论坛日前在重庆举行。来自全国各地近七百位专家学者和名师工作室成员齐聚西南大学附属中学（以下简称“西大附中”），围绕以名师工作室促进教育高质量发展、探索教育多元创新路径，以及培养未来人才等话题进行了交流探讨。

会上，教育部基础教育司原司长王文湛强调了名师工作室在加强教师队伍建设、壮大名师队伍方面的关键作用。西南大学基础教育研究中心主任宋乃庆认为，通过名师工作室构建资源共享与交流平台，是培育新时代优秀教师的有效途径。

论坛还举行了授奖评选活动，对全国有影响力名师工作室、全国科研十佳名师工作室、全国特色品牌名师工作室进行了表彰。来自全国各地的15家名师工作室分享了各自特色经验，10家艺术类名师工作室展示了艺术教育领域的丰硕成果，各工作室成员相互交流、借鉴了课堂改革心得。

此外，论坛期间，《名师工作室成员的45项修炼》一书正式发布，该书明确将培养新质教育人才视为名师工作室的首要任务和历史使命，致力于促进工作室成员的专业成长。

西大附中党委书记欧健表示，学校近年来在拔尖创新人才贯通培养、素质教育成果创新以及教师发展模式探索等方面取得了显著成效。学校建成了以广延书院课程体系为代表的拔尖创新人才贯通培养机制，生涯教育与美术创新教育等素质教育成果连续获得国家教学成果奖，与西南大学持续合作建立了“基于学科建设的教师发展”师资培养模式，并凭借数字技术部署了辐射多个省区市的“U云校”。如今，西大附中正积极发挥名师工作室的引领作用，推动教育教学改革深化，提升教师教育教学能力，为培养更多优秀人才、构建高质量教育体系贡献力量。

（记者雍黎 实习生谭旺）

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