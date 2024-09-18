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第三届清华高等教育论坛举行

2024年09月18日08:46 | 来源：科技日报
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原标题：第三届清华高等教育论坛举行

记者9月13日获悉，以“可能性的边界：人工智能赋能高等教育”为主题的第三届清华高等教育论坛日前在北京举行。

开幕式上，清华大学教育研究院课题组发布《超越地平线：人工智能赋能高等教育全球发展报告》。

该报告分析了当前全球范围内人工智能赋能高等教育的现状和挑战，并对未来发展趋势作出深入思考和前景预测。

清华大学校长李路明表示，高等教育不仅在人工智能的发展历程中发挥了支撑作用，也正在被发展迅速的新一代人工智能技术影响和塑造。人工智能拓展了学生学习、教师教学和大学治理的边界，使个性化学习、高质量教学和智慧治理的普及成为可能。但人工智能也给高等教育带来前所未有的挑战，我们应该以乐观、开放而谨慎的态度应对，坚守高等教育的伦理边界，在高校中合理地、负责任地应用人工智能。

联合国教科文组织教育助理总干事斯蒂法尼亚·贾尼尼对论坛的举行表示祝贺。她表示，人工智能对高等教育产生了深远影响。一方面，人工智能有助于提升个性化的学习体验；另一方面，高等教育机构也必须正视并解决人工智能的边界问题。

据了解，论坛为期两天，由主旨报告和平行论坛组成。其中，平行论坛围绕“重审AI时代的高等教育：价值、目的和伦理”“AI和高等教育治理”“AI赋能的大学课程、教学与评价”“AI与人才培养：跨界圆桌论坛”“AI赋能高等教育的颠覆性创新：构想与实践”等主题展开。

（记者 华凌）

(责编：郝孟佳、李依环)

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