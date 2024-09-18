原标题：上好每一节课 教好每个学生

近日，在庆祝第四十个教师节暨2024·中国教师发展论坛上，多位与会专家表示，弘扬和落实教育家精神，对建设高素质专业化教师队伍具有重要意义。北京师范大学资深教授顾明远指出，强教必先强师，有了高质量的教师才有高质量的教育，才能培养出高质量的人才。

前不久，《中共中央 国务院关于弘扬教育家精神加强新时代高素质专业化教师队伍建设的意见》印发，提出到2035年，教育家精神成为广大教师的自觉追求。

坚定理想信念

“人民教育家”国家荣誉称号获得者于漪曾说，点亮了教育家精神这盏明灯，1800万教师奋发前进的方向更清晰。

西南大学教师教育学院院长罗生全对此深有同感。他说，教育家精神鼓励教师自觉以教育家为榜样，把教育家精神转化为对执教的追求；教育家精神引导教师追求有意义的人生，确保个人发展方向和整个社会发展总体方向协调一致；教育家精神还激励教师肩负起教育强国使命，实现个人利益与集体利益的统一。

教育家精神包含六个维度。其中，“心有大我，至诚报国的理想信念”是第一条。

清华大学教育研究院院长石中英详细分析了何为“理想信念”。他认为，教师的理想信念，可以理解为教师在履行教书育人职责过程中所产生、秉持和追求的根本性目标，以及所信奉的用以指导自己专业实践的根本性观念。“我们为什么当老师，为谁当老师，要把教育引向何处……这些问题都是教师需要思考的根本问题、重大问题。”

石中英将新时代教师的理想信念分为四个层次。第一层是政治信念，教师要为国而教，为党育人、为国育才，始终同党和人民站在一起。第二层是社会理想信念，要树立共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想，将自由、平等、公正、法治的社会价值理想传递给青少年学生，激励他们成为这些社会价值观的践行者、维护者和倡导者。第三层是文化理想信念，其核心是树立起做中华优秀传统文化、红色革命文化以及社会主义先进文化的传承者和弘扬者的理想信念。第四层是专业理想信念，要敬畏教育规律，既要有所坚守，也要有所创新。

不断锤炼自我

教师，是落实教育家精神的重要主体。罗生全认为，应以教育家精神为核心，指导教师提升综合素养，优化专业水平，提高创新能力。教育家精神要贯穿教师专业发展的每个阶段，促进“普通教师—骨干教师—卓越教师—教育家型教师—教育家”的阶段化转型。同时，要明确教育家精神落实的具体内容，在教师教育学科发展理论体系中融入教育家精神，形成适用于培养教育家的课程、教材等。

罗生全提到，应将教育家精神作为教师师德评价的首要指标，引导广大教师把握其深刻内涵，做到知行合一；加强科研诚信与优良教风学风建设，自觉捍卫教师职业尊严。

此外，落实教育家精神，还要在全社会涵养尊师重教文化，营造教育家成长的良好环境。罗生全说，学校、家庭和社会，都要为尊师重教社会氛围的形成贡献力量。

顾明远从教七十余载，他表示，人人都可以争当教育家，人人都可以用教育家精神来锤炼自己。他给出了三条建议。第一，要树立理想信念。教师要坚持不懈地用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，形成对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。第二，加强师德师风涵养。教师要自立自强，自觉践行教育家精神，遵守社会公德，形象得体，言行雅正。第三，教师还要具备扎实学识，提高专业水平。“要学习、学习、再学习，实践、实践、再实践，在深化教育改革中，不断提高教书育人的能力。”顾明远强调。

新时代教育的特征是高质量、高效率、数字化、个性化。要把教育家精神落到实处，就要适应时代要求，深化教育改革，让学生得到全面发展，具有国际视野，能够终身学习。顾明远认为，一堂课是不是好课，一看能不能启发学生思维，二看能不能帮助到每一个学生。

“教师要创新，在观念上创新，在教育教学方法上创新。”顾明远说，“要把教育家精神落到课堂上，要上好每一节课，教好每一个学生。”

（记者 张盖伦）

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