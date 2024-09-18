原标题：凸显科技特色 培育创新英才

图为温州科技高级中学学生为参加MakeX机器人比赛做准备。 受访单位供图

9月，位于上海浦东的华东理工大学附属浦东科技高级中学正式开学。该校以数理和科技教育为办学特色，探索新时代理科特色高中育人方式。

近年来，各地科技高中的建设工作如火如荼：日前，安徽省铜陵市印发《铜陵市普通高中教育多样化特色化发展实施方案》，提出建设科技高中等多种类型特色高中；天津市将通过多项措施，实施普通高中内涵建设行动，探索形成包含科技高中在内的多样化办学格局……作为推进科学教育改革的重要抓手，科技高中在提升青少年科学素质及培养科技创新人才方面发挥着重要作用。

加强人才早期培养

2023年，教育部等十八部门联合印发的《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》提出，试点建设科技高中，加强大学与高中教育在人才培养方面的衔接。

中国教育科学研究院区域教育研究所副研究员李建民介绍，提升拔尖创新人才自主培养能力，需要统筹考虑基础教育和高等教育的衔接与贯通。高中教育是基础教育的最高阶段，也是学生形成长期稳定志趣的关键时期，还是各类人才成长的奠基时期。

而作为普通高中分类办学特色发展的一种学校类型，科技高中承担着培养科技创新后备人才的重要使命。目前，对于科技高中的定位和内涵，尚未形成明确统一的标准。在浙江省教育厅印发的《浙江省普通高中学校实施分类办学促进特色发展的改革试点工作方案》中，科技高中可进一步分为学术高中、数理高中、工程技术高中等类型；而在《铜陵市普通高中教育多样化特色化发展实施方案》中，数理高中、科技高中等被归为科技型高中的范畴。除此之外，科学高中的概念也被众多教育领域学者广泛讨论。

李建民认为，无论是科技高中、科技型高中还是科学高中，它们的基本定位都是国家战略人才早期培养基地。这类高中通过增强课程供给、教学方式、学校组织等与学生专业志趣深度培养的关联性，形成对科学技术类人才的早期培养方案、课程方案、师资建设方案等。

“如果一定要对数理高中、科技高中等进行具体区分，数理高中在人才培养方面可能会更加注重学生的逻辑思维、抽象思维，以数学、物理等基础学科人才早期培养为核心目标。”李建民说，相比之下，科技高中的提法较为常见。这一方面是受到国外科技高中建设经验的影响，另一方面是得益于科学教育的蓬勃发展。科技高中的内涵更为宽泛，在人才培养方面侧重于实操技能训练，以及对基础理论研究成果转化应用的理解与掌握，更强调科技创新人才的培养。

突出学校自身优势

作为浙江省第一所科技高中，温州科技高级中学今年迎来了第二批新生。该校以“弘正创新，点亮未来”为校训，以“办闪耀科学之光的现代学校”为办学目标，以“育奉行科学精神的未来青年”为育人目标，充分彰显科技特色。

“无论学生未来是否从事科技相关工作或学习科技相关专业，我们都希望学生具备良好的科学素养。”温州科技高级中学校长何旦旭表示，学校希望学生成为一名全面发展人才的同时，能够掌握更多科学知识，崇尚科学精神。

同时，何旦旭也强调，学校的定位是具有鲜明科技特色的普通高中。“除了国家要求的必修课程之外，在学校自主设置的选修课程中，我们把科技探究课程放在重要位置。”他介绍，学校以物理、化学、生物等课程的校本化实施为抓手，重点关注实验课程的落实情况，并将开展实验课作为教师评价考核标准之一。在硬件条件上，学校建设了独立的实验楼和科创馆，为学生提供充裕的实践活动空间。

在李建民看来，与人文、外语、体育、艺术高中一样，科技高中或科学高中都是普通高中分类发展框架之下的一类学校，首先需要完成普通高中课程标准所规定的学习内容。“同时，这类学校应在课程设置、学习内容安排等方面具有更大的自主权，并以学生的实际学习情况作为主要衡量标准进行相应调整。”李建民说。此外，在教学策略和师资力量建设方面，科技高中也应有自己的优势与特色。李建民认为，在教学策略上，学校应更加强调“一生一案”个性化培养，与高校、科研院所等通过科技项目推动学生学习科学理论；在师资队伍的配置上，学校不仅要求教师具备基本的专业素养，还要求教师具有更强的科研能力和指导能力。

完善配套支持体系

如今，各地兴办的科技高中大多处于探索阶段。李建民认为，从国家和地方政策来看，目前针对科技高中、科学高中等的专门政策几乎是空白，只有部分相关文件中有所提及，尚未形成系统的政策规定。同时，在学校评价、建设标准等方面，尚未形成配套支持体系，标准化考试制度对科技高中等特殊类型高中发展存在一定束缚。此外，在师资队伍建设上，科技高中缺乏专项教师资格认定渠道，帮助教师发现和培养拔尖创新人才的支持性工具不足。

何旦旭也表示，科技高中在建设与发展中仍存在诸多薄弱环节，如在思想理念方面，无论是学校、学生、家长还是教师，都需进一步认识到科学素养在学生成长中的重要性。此外，科技高中还应有专门的发展路径，在招生、升学等方面，都需要出台更有针对性的政策作支撑。

李建民说，目前各地科技高中的招生工作大多是在普通高中招生政策框架下进行的。此前，部分地区小范围开展过“1+3”贯通培养实验项目，即学生在完成初二年级学业后，自初三年级第一学期起在实验学校就读，学籍转入实验学校，按规定参加初中学业水平考试，合格后升入实验学校高中，无需参加中考。这一模式或可减轻学生的应试压力，让学生有更多时间和精力发展科技特长。

“从学生报考的角度来说，对理科学习感兴趣、具有较强学习韧性、初中各科学习较为扎实的学生，可以考虑报考科技高中。”李建民说。

（记者 沈唯）

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