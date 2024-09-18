（葡萄牙）梅爱兰

我一直都很喜欢学习外语，除了葡萄牙语，我也会说法语、英语和德语。2008年退休时，我最大的心愿就是学习一门新的语言，以充实自己的生活。

我在地图上看了一圈，一下子想到了中国。我曾到访过澳门，了解到中国拥有悠久的历史和灿烂的文明。我在葡萄牙也经常能看到关于中国的新闻报道。中国在世界舞台上的影响力越来越大，我想更多地了解中国人民，更好地了解中国文化，于是做出了学习中文的决定。

我居住在葡萄牙中北部人口约1.1万的小城科维良。这里没有中文课堂，当时也没有网课，这让我犯了难。后来一次偶然的机会，我了解到位于葡萄牙首都里斯本的澳门科学文化中心开设有中文课程，每个星期六上午授课两个小时，这令我开心不已。从2013年起，我正式成为该中文课堂的一名学生。

科维良离里斯本有好几百公里，当时开车往返两地需要8个小时左右，也没有火车直达。这并没有难倒我。为了上中文课，我坚持每周六凌晨5点出门，先开车到40公里外的火车站，换乘两次火车到里斯本，再坐地铁转电车到文化中心上课。上完两个小时课程后，我简单吃一顿午饭，再自学一会儿，每次到家都快半夜了。虽然路途遥远，但我从来没有缺过课。澳门科学文化中心开设的中文课有两个时段，分别是9点开课和11点开课。文化中心考虑到我路途遥远，不论我转到哪个班级，那个班级都会调整到11点开课，这让我感到非常温暖。

我从最简单的汉字“一、二、三”学起，在学习汉字的同时也学习中国文化知识。每次上完课回到家，我都会像小学生一样反复练习写生字、听录音、读课文。因为学习中文，我爱上了中国文化，开始了解中医，练习太极拳，体验针灸和推拿。在中文老师的推荐下，我还参加了中文歌曲比赛、演讲比赛等活动。我也十分渴望再到中国看看，实地“检验”一下我的学习成果。

2018年8月，我和家人一起到北京旅游，一路上交流沟通的任务都交给了我。我用中文询问哪里能找到银行，怎么购买地铁票，如何参观毛主席纪念堂等。我们的旅行很顺利，家人的夸赞让我倍感自豪。2019年夏天，我又报名参加了中文课堂组织的中国访学活动，和40多名同学一起，到访北京、西安、上海和乌镇。

我还记得，我们在北京游览颐和园时出了点小意外。一名同学突发疾病，带队老师要立即送他去医院，只能留下不会说外语的导游和中文还不是非常流畅的我们。作为学习中文最久的学员，我自告奋勇为大家当翻译。一路上，我基本能听懂导游的讲解，顺利给大家做了翻译，获得同学们一致好评。这更加坚定了我继续学好中文、更深入地了解中国历史和文化的决心。

后来，我们的中文课堂有了网课，我再也不用往返奔波了，可以有更多时间专心学习中文。但我仍然很怀念那一段时光。在我看来，汉字之美是独一无二的。我也深深地爱上了中国文化。因为学习中文，我的退休生活充满乐趣，我也变成了一个更加自律的人。

葡萄牙人常说“学伴终生”，和中国谚语“活到老、学到老”有着相近的意思。我将继续努力学习中文、了解中国文化，真正做到活到老、学到老。相信中文会为我的人生带来更多可能性。

（作者为葡萄牙中文爱好者）

《 人民日报 》（ 2024年09月18日 16 版）

(责编：李依环、郝孟佳)