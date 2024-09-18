本报记者 尚凯元 于超凡

第四十七届世界技能大赛15日晚在法国里昂闭幕，中国代表团位居金牌榜、奖牌榜和团体总分首位。图为中国代表团在闭幕式现场。

本报记者 于超凡摄

中国代表团选手在第四十七届世界技能大赛数控铣项目比赛现场。

本报记者 尚凯元摄

第四十七届世界技能大赛9月10日至15日在法国里昂举行，来自近70个国家和地区的约1400名选手参加。中国代表团在本次大赛中表现出色，以36枚金牌、9枚银牌、4枚铜牌和8个优胜奖位居金牌榜、奖牌榜和团体总分首位。中国参赛选手以精湛技艺和专业精神，展现了中国青年技能人才的卓越风采，以及中国在职业技能人才培养上的成果。闭幕式上，上海作为第四十八届世界技能大赛举办地，与里昂进行了世界技能大赛会旗交接。

中国代表团取得多项突破

世界技能大赛每两年举办一届，被誉为“世界技能奥林匹克”，是世界技能组织成员展示和交流职业技能的重要平台。第四十七届世界技能大赛设有运输与物流、结构与建筑技术、制造与工程技术、信息与通信技术、创意艺术与时尚、社会与个人服务6个大类59个比赛项目。

本届世界技能大赛，中国代表团的诸多突破令人瞩目。共派出68名选手参加了全部比赛项目，参赛规模历史最大，参赛项目最全；参赛选手平均年龄22岁，其中制造团队挑战赛项目选手获得国家最佳选手奖，工业4.0项目选手以全场最高分荣膺“阿尔伯特·维达”大奖；数控铣项目实现金牌“五连冠”，砌筑、时装技术两个项目实现“四连冠”，首次参加的6个项目比赛实现摘金夺银……

“中国派出规模空前的参赛队伍，在各个技能领域都有优秀表现，不仅展示了中国职业技能培训的全面性，也可以看出中方对赛事的高度重视。”第四十七届世界技能大赛组委会主席马克斯·罗什对记者表示。

来自山东工业技师学院的学生孙伟龙获得管道与制暖项目金牌。比赛期间，他需要完成燃气和供暖管路的制作与安装、供排水系统的管路安装等一系列复杂操作。该项目指导专家、山东工业技师学院教师朱彬介绍，今年是中国代表团第三次参加该项目比赛，随着对技能人才队伍建设的日益重视，中国在该项目的成绩稳步提升。

比赛现场，2022年世界技能大赛特别赛法国参赛选手洛里斯聚精会神地观察中国数控铣项目选手的操作。他告诉记者，这项比赛是利用计算机数控铣床设计和加工复杂零件，不仅比速度，还要拼精度。“每个选手的操作风格都不太一样，我期待着从中国选手那里看看有什么操作窍门。”

“世界技能大赛不仅是竞赛，更是学习和交流的平台。”大赛园艺项目中国技术指导专家组组长、黄山学院教授赵昌恒告诉记者，园艺项目的参赛成员中超过一半来自欧洲，施工标准和使用元素上也有很强的欧洲园艺特点。在每次世界技能大赛前，园艺项目中国集训基地都会组织该项目的国际交流赛，助力队员不断开拓视野。糖艺西点制作项目选手刘欣茹在得奖后对记者表示：“参加比赛让我接触到了更多各国的优秀同行和友人，这比一枚金牌的收获更大。”

中国企业助力提升全球技能标准

中国2010年加入世界技能组织，2011年首次参加世界技能大赛，至今已参加7届大赛。闭幕式上，上海接过世界技能大赛会旗，世界技能大赛进入“中国时间”“上海时段”。“中国对青年技能发展高度重视，上海一定能呈现一届精彩绝伦、极富创意的世界技能大赛。”世界技能组织主席克里斯·汉弗莱斯表示。

“短短几十年，中国在工业领域发展出了齐全的门类，培养了大量技术人才。”法国媒体“人才播客”记者奥马尔·埃尔蒙塔塞尔在几天时间里观看了几乎所有项目，对中国选手的优秀表现印象深刻。他希望有机会到上海报道第四十八届世界技能大赛，“听说上海建成了世界上第一个技能博物馆，我很想去看看，希望能深入了解中国职业技能发展的情况。”

本届大赛上，先临三维、远铸智能、中慧云启科技集团等多家中国企业获得世界技能组织的认可，成为大赛的合作伙伴。参赛企业展示了在职业技能领域的创新与实力，也为提升全球技能标准作出了贡献。

光电技术是中国申请设立的新赛项，也是首个以中国标准为基础的世界技能大赛项目。中国企业唯康教育科技作为该项目的行业合作伙伴，现场提供设备、培训及技术支持，并负责“技能体验”展台管理。据唯康教育科技营销中心总监宋鹏介绍，除了光电技术项目，公司还为信息网络布线、健康与社会照护、电子技术和电气装置等多个项目提供设备和技术支持。

轨道车辆技术项目首次亮相世界技能大赛，郑州捷安高科是该项目的技术支持单位。该公司总经理高志生表示，轨道交通系统复杂庞大，其中安全是核心环节。捷安高科严格遵循世界技能大赛的标准，结合实际岗位需求，致力于打造保障运维人员安全的仿真培训和操作环境，积极为轨道交通领域的人才培养提供设备和解决方案。

近年来，在共建“一带一路”框架下，中国技术和设备不断走向国际市场，助力各国培养更多技术人才。高志生表示：“中国企业希望为弥合全球技能鸿沟作出贡献，帮助更多发展中国家的青年走上世界技能大赛的舞台。”

德国费斯托公司深耕中国市场超过30年，已为中国600多家企事业单位、高职院校与实训基地提供了工业技术培训解决方案。该公司董事奥利弗·尼斯表示，中国拥有丰富的赛事组织经验，并且致力于促进技能教育的发展，这与世界技能大赛的宗旨高度契合。费斯托公司将继续为在上海举行的第四十八届世界技能大赛提供支持。

合力培育更多青年技能人才

世界技能大赛对参赛选手有年龄限制，最大年龄不得超过25岁，凸显该赛事鼓励青年投身技能事业的宗旨。法国劳工、卫生与团结事务部部长卡特琳·沃特兰表示：“世界技能大赛不仅仅是一场比赛，更是年轻人的职业跳板，展示职业和技术的橱窗。”

本次大赛期间还举办了世界技能论坛，主题为“将职业技术教育与培训置于全球发展日程的顶端”。与会人士探讨了推动职业技术教育与培训的紧迫性和重要性，以及面临的技能需求快速变化、技能差距加大、认知偏见等挑战。汉弗莱斯认为：“技能发展还没有得到足够认可，其产生的经济和社会投资回报未能得到充分反映。我们的使命就是改变这种状况。”

为体现职业教育的重要性，法国在里昂市中心的白莱果广场设有“职业村”，让公众有机会体验各种技术。在里昂欧洲展览中心，每个比赛项目旁都另设“技能体验”展台，展示该比赛项目在日常生活中的应用，并提供上手操作机会，一旁的展板还介绍了法国教育系统关于该技能领域的文凭设置。

在欧特克公司设立的“技能体验”展台前，参观者可以通过操作手柄，在虚拟的巴黎圣母院街区中徜徉。该公司技术支持专家塔里克·拉赫马尼曾参与巴黎圣母院三维模型的构建工作，该模型在巴黎圣母院火灾后的修复过程中提供了重要支持。他对记者表示：“同许多其他行业一样，建造行业未来将与人工智能技术深度融合。我们必须为此提前做好人才培养的准备。”

据了解，本届赛事期间，有7万多名学生在各院校的组织下参观了比赛。在场馆内，记者看到很多老师挥着旗子，组织学生有序参观。圣艾蒂安市卢瓦尔之井中学老师埃斯科告诉记者，她带领初三年级6个班的学生来参观，“这些学生年龄虽然还小，但是提前了解社会各类职业非常必要”。

世界技能大赛赞助与合作主任亚历山大—阿米里说：“我们希望通过为各个年龄段的参观者提供体验活动，让他们更多地了解各种技能在日常生活中的运用。我们希望激发人们的热情，鼓励更多年轻人思考未来可以学习什么技能，这些技能可以带来哪些职业机会。”

（本报法国里昂9月17日电）

《 人民日报 》（ 2024年09月18日 16 版）

(责编：李依环、郝孟佳)