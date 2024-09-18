本报北京9月17日电 （记者吴丹）9月14日至16日，作家白先勇携手江苏省苏州昆剧院走进北京大学，带来青春版昆曲《牡丹亭》全本（上、中、下三场）演出，在这所百年学府重现中国文学美丽的爱情故事。

2004年青春版《牡丹亭》首演，一年后便走进北大。此后，青春版《牡丹亭》多次在北大上演。2024年，“无域·北大中华文脉传承计划”推出，以青春版《牡丹亭》20周年庆演为开篇，该戏当年原班人马再聚北大，受到师生热烈欢迎。北大官微发布相关信息后，3天庆演近6000张门票随即售空。

《牡丹亭》出自明朝剧作家汤显祖之手，原作共55折，讲述名门闺秀杜丽娘因梦生情，一往而深，最终超越生死，与书生柳梦梅结成连理的故事。青春版《牡丹亭》将原著浓缩成27折，由白先勇担任总制作人和艺术总监，特邀大陆昆曲名家汪世瑜、张继青担任艺术指导，由沈丰英、俞玖林领衔主演。

9月13日晚，“青春版《牡丹亭》首演20周年庆演系列学术讲座”在北大百周年纪念讲堂李莹厅举行，白先勇以“青春版《牡丹亭》‘西游记’”为题作讲座，介绍了自己与昆曲结缘的过程，分享了这部昆曲大戏赴欧美演出的盛况，并与师生互动交流。

白先勇表示，两岸优秀昆曲人才及众多学者、业界人士不懈努力，才让这部作品得以被不同文化背景的观众欣赏、理解，成为对外文化交流的成功范例。

北京大学、清华大学、苏州大学等20所高校相关院系代表15日在北大艺术学院均斋艺术馆参加“青春版《牡丹亭》进高校工作座谈会”，探讨总结昆曲保护、传承、创新以及培养青年观众的经验。

《 人民日报 》（ 2024年09月18日 12 版）

(责编：李依环、郝孟佳)