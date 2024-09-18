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人民日报社与北师大共建强师工程服务站虞城站

2024年09月18日08:42 | 来源：人民网－人民日报
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本报商丘9月17日电  （记者黄超）北京师范大学强师工程服务站（河南虞城站）揭牌活动近日在河南虞城县举行，人民日报社参与共建。活动现场，虞城县人民政府与北京师范大学签约“百县千校万师计划”，旨在提升该县基础教育教师队伍整体素质，促进当地教育高质量发展。

据介绍，为服务教育强国建设和乡村全面振兴，助力欠发达地区教育发展，北师大近年来探索实施“强师工程”。其中，“百县千校万师计划”面向中西部地区特别是脱贫县和陆地边境县，聚焦教师队伍建设和职后发展，5年内将共建百个强师工程项目县、千所左右项目校，培养更多“四有”好老师。

近年来，虞城县坚持教育优先发展，不断加大投入力度、改善办学条件，加强教师队伍建设，教育事业取得长足发展。“设立强师工程服务站，将进一步提升教师队伍师德师风建设、培养培训质量和教育教学质量。”虞城县主要负责同志表示。

自1995年与虞城县结对帮扶以来，人民日报社积极服务当地教育发展，通过援建小侯人民日报希望小学、选派编辑记者担任乡村学校“名誉校长”等举措，助力乡村教师队伍建设和义务教育优质均衡发展。

《 人民日报 》（ 2024年09月18日 07 版）

(责编：李依环、郝孟佳)

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