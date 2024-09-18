人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

让博物馆“有热度”更“有温度”（暖闻热评）

宋朝军
2024年09月18日08:37 | 来源：人民网－人民日报
小字号

【关键词】博物馆延时开放

【事件】7月初，国家文物局发布通知，明确重点场馆、热门场馆可根据实际情况，通过适当延长开放时间、策划云展览等方式，更大限度满足观众暑期参观需求。国家自然博物馆、三星堆博物馆、湖南博物院等多个热门博物馆都实施了延时开放政策。伴随政策落地，各地“博物馆热”持续升温，不少地区的博物馆成为年轻人的新晋“打卡地”和青少年暑期研学目的地。

【点评】

对博物馆而言，能否做到让游客乘兴而来、尽兴而归，考验着文化供给的水平。适当延长开放时间，无疑是一次有益探索。以甘肃兰州市博物馆为例，两次推出延时开放措施，不仅满足了“夜场”参观需求，还实现每周七天全部开放，7月参观人数超过8万人，是6月参观人数的两倍多。“参观的时间多了，孩子能看得更细致认真。”不少来自外省的游客给予好评。可见，推出延时服务，不仅能够赋能美好生活、推动文旅融合，也有助于让游客在思接千载中提升文化素养，增进文化认同、文化自信。

习近平总书记强调：“以高质量文化供给增强人们的文化获得感、幸福感。”延时服务表面上看是“增量”，内里更要求“提质”。有的博物馆增设休息场所，增加免费讲解场次，提供常见应急药品；有的博物馆增加科技应用，运用数字化、虚拟现实等技术提升参观体验；有的针对不同人群，推出老年人专场、暑假学生专场等，有针对性地规划路线、开展讲解……实践证明，因地制宜，丰富博物馆展陈方式、探索空间，才能让博物馆“有热度”更“有温度”，让游客“看得着”更“看得好”。

透过博物馆延时开放，更能看到及时回应群众诉求的服务理念。做好公共文化服务，应在更多场域加以探索，广泛听取群众建议，满足人民群众日益增长的精神文化需要。山东威海市图书馆打造符合年轻人自我提升需求的夜校品牌“深夜‘识’堂”，搭建技能学习的新平台；陕西渭南市以“阅读+体验”“培训+分享”“城市+乡村”相结合的形式，开展一系列丰富多彩的文化活动，为不少人的假期生活增添了艺术氛围。创新形式、丰富载体，文化服务更加公平可及、普惠下沉，就能在春风化雨中为人们提供更多精神滋养。

文化兴国运兴，文化强民族强。优化公共文化服务，方便人们奔赴一场场“文化的约会”，筑牢的是增强文化自信、建设文化强国的社会根基。文明薪火相传，文脉源远流长，不仅体现在流传千古的典籍里，更体现在人们日用而不觉的寻常生活中。让优质文化产品和服务触达更多人，让有形或无形的文化元素与更多人相遇，文化认同就会在驻足凝视时悄然铸就，文化自信就能在纵览古今时油然而生，建设文化强国就能获得深厚根基和不竭动力。

“一馆通古今”，博物馆里，历史余温仍在，当代思绪绵延。致广大而尽精微，把每项举措做到群众心坎上，以供给侧改革完善公共文化服务体系，推进高水平文化建设，将为推进中国式现代化注入源源不断的精神力量。

《 人民日报 》（ 2024年09月18日 05 版）

(责编：李依环、郝孟佳)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部