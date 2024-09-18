宋朝军

【关键词】博物馆延时开放

【事件】7月初，国家文物局发布通知，明确重点场馆、热门场馆可根据实际情况，通过适当延长开放时间、策划云展览等方式，更大限度满足观众暑期参观需求。国家自然博物馆、三星堆博物馆、湖南博物院等多个热门博物馆都实施了延时开放政策。伴随政策落地，各地“博物馆热”持续升温，不少地区的博物馆成为年轻人的新晋“打卡地”和青少年暑期研学目的地。

【点评】

对博物馆而言，能否做到让游客乘兴而来、尽兴而归，考验着文化供给的水平。适当延长开放时间，无疑是一次有益探索。以甘肃兰州市博物馆为例，两次推出延时开放措施，不仅满足了“夜场”参观需求，还实现每周七天全部开放，7月参观人数超过8万人，是6月参观人数的两倍多。“参观的时间多了，孩子能看得更细致认真。”不少来自外省的游客给予好评。可见，推出延时服务，不仅能够赋能美好生活、推动文旅融合，也有助于让游客在思接千载中提升文化素养，增进文化认同、文化自信。

习近平总书记强调：“以高质量文化供给增强人们的文化获得感、幸福感。”延时服务表面上看是“增量”，内里更要求“提质”。有的博物馆增设休息场所，增加免费讲解场次，提供常见应急药品；有的博物馆增加科技应用，运用数字化、虚拟现实等技术提升参观体验；有的针对不同人群，推出老年人专场、暑假学生专场等，有针对性地规划路线、开展讲解……实践证明，因地制宜，丰富博物馆展陈方式、探索空间，才能让博物馆“有热度”更“有温度”，让游客“看得着”更“看得好”。

透过博物馆延时开放，更能看到及时回应群众诉求的服务理念。做好公共文化服务，应在更多场域加以探索，广泛听取群众建议，满足人民群众日益增长的精神文化需要。山东威海市图书馆打造符合年轻人自我提升需求的夜校品牌“深夜‘识’堂”，搭建技能学习的新平台；陕西渭南市以“阅读+体验”“培训+分享”“城市+乡村”相结合的形式，开展一系列丰富多彩的文化活动，为不少人的假期生活增添了艺术氛围。创新形式、丰富载体，文化服务更加公平可及、普惠下沉，就能在春风化雨中为人们提供更多精神滋养。

文化兴国运兴，文化强民族强。优化公共文化服务，方便人们奔赴一场场“文化的约会”，筑牢的是增强文化自信、建设文化强国的社会根基。文明薪火相传，文脉源远流长，不仅体现在流传千古的典籍里，更体现在人们日用而不觉的寻常生活中。让优质文化产品和服务触达更多人，让有形或无形的文化元素与更多人相遇，文化认同就会在驻足凝视时悄然铸就，文化自信就能在纵览古今时油然而生，建设文化强国就能获得深厚根基和不竭动力。

“一馆通古今”，博物馆里，历史余温仍在，当代思绪绵延。致广大而尽精微，把每项举措做到群众心坎上，以供给侧改革完善公共文化服务体系，推进高水平文化建设，将为推进中国式现代化注入源源不断的精神力量。

《 人民日报 》（ 2024年09月18日 05 版）

(责编：李依环、郝孟佳)