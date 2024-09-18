《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出：“完善海外引进人才支持保障机制”。这是党中央深入实施人才强国战略，努力形成具有国际竞争力的人才制度体系，稳步提升我国在全球配置人才资源能力的重要举措。

海外人才是我国高层次人才队伍的重要来源。推进中国式现代化，既需要培养用好国内人才，也需要坚持需求导向，用好全球创新资源，精准引进“高精尖缺”人才。改革开放后，我国有大批留学人员学成后留在海外工作，许多人活跃在国际科技前沿和产业发展高端。把这些优秀人才吸引回来，是解决我国科技领军人才匮乏的现实、快捷、有效的途径。党的十八大以来，党中央着眼国家战略需求，不断加大海外人才引进工作力度，越来越多的海外优秀人才回国（来华）创新创业，对推动我国教育、科技、人才发展发挥了重要作用。新时代新征程上，要实施更加积极、更加开放、更加有效的人才政策，加快形成具有国际竞争力的人才制度体系，为海外人才回国（来华）从事研究开发、学习、工作和生活提供良好环境和服务保障，切实做到引得进、留得住、用得好。

第一，拓展事业平台。引进海外高层次人才，使用好是关键。海外高层次人才回国（来华）的目的和动力，主要是国内有更多的发展机遇和更大的发展空间。但与发达国家相比，我国的创新创业环境和条件仍有差距。要以建设国际科技创新中心和国家高水平人才高地为契机，以国家重点科技创新项目、国有重点骨干企业研发项目、高校和科研院所重点学科、国家实验室、高新技术产业开发区和留学生创业园等为载体，充分发挥用人单位的主体作用，借鉴运用国际通行、灵活有效的办法，推动人才政策创新突破和细化落实，为引进的海外高层次人才提供良好事业平台和工作生活条件。要营造尊重个性、鼓励创新、宽容失败的宽松环境，充分信任、放手使用，让引进的海外高层次人才干得好、留得住，产生良好扩散效应。

第二，完善服务保障。海外高层次人才是世界各国竞相争夺的宝贵资源。当今世界，围绕科技制高点和高端人才的竞争空前激烈，各国纷纷出台吸引人才的战略和政策，包括调整移民政策、提供丰厚薪金待遇、实行优惠的留学政策、为创业提供税收优惠等。这些年，为改善吸引人才的条件和环境，各地先后推出一系列行之有效的办法措施。要聚焦解决海外高层次人才关心的重点难点问题，在待遇保障、出入便利、子女配偶保障等方面不断完善相关政策，对国家急需的顶尖人才实施特殊支持政策，采取各种措施创造拴心留人的条件，帮助海外引进人才解除后顾之忧，让他们安心安身安业。

第三，加强政治引领。加强对人才的政治引领和政治吸纳，是坚持党管人才原则的重要内容，是集聚爱国奉献各方面优秀人才的重要举措，也是弘扬我们党联系服务专家优良传统的具体体现。早在新中国成立之初，在毛泽东、周恩来等老一辈革命家的亲自关怀和协调联系下，钱学森等一批杰出海外专家毅然放弃国外优裕的工作生活条件回到祖国，成为新中国工业、教育、科研和国防事业发展的骨干力量。加强对海外引进人才的政治引领和政治吸纳，要以思想联系为重点，加强思想沟通和情感交流，认真听取他们的意见建议。要关心海外引进人才身心健康，真心关怀、真情服务，帮助解决实际困难。要通过教育培训、国情考察等，增强海外引进人才的政治认同感和向心力，实现增人数和得人心有机统一。

（据新华社北京电）

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