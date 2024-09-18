王 威

支教期间，宋夕险给孩子们上音乐课。

宋夕险和木卡姆传承人在一起。

本文照片均由受访者提供

“几十年前，我的爷爷奶奶、姥姥姥爷那代人过来开垦边疆。他们来的时候这里还是一片荒漠，要住地窝子。他们挖渠道、建房屋，在‘戈壁滩上盖花园’。直到今天，我们的城市已经建设成具有特色的‘沙漠绿洲’，这是一种延续，也是我们兵团人的使命和职责……”

石河子大学文学艺术学院音乐与舞蹈系副教授宋夕险是个“兵团三代”。1989年，宋夕险出生于新疆奎屯，她的爷爷是最早一批开垦新疆的军人，后来为响应国家教育建设的需要，转业任职于奎屯农学院（石河子农学院的前身）。1996年，石河子农学院与其他三所学校合并，共同组建石河子大学。

宋夕险从小听着爷爷讲述屯垦戍边的故事长大，这在她年幼的心灵里埋下了种子，让她对这片土地有了强烈的归属感。

留学归来

在新疆完成高中学业后，2008年夏天，18岁的宋夕险前往马来西亚留学，学习音乐理论。

那时，北京奥运会吸引了全球目光。“我刚到国外，出去买电脑时，电子城的屏幕上全是奥运会的转播画面。出发前一天我还在家里看奥运会直播，到国外了还能接着看，身边的华人谈论的也都是奥运会，这瞬间缓解了我刚到陌生环境时的焦虑。”宋夕险回忆，在外面乘公交、吃饭的时候，很多华人会热情主动地打招呼，大家都在聊奥运，聊中国的飞速发展。

和老师同学熟悉之后，宋夕险会邀请他们一起到当地饭馆吃新疆美食，向他们介绍家乡文化。让她印象深刻的是，每到中国的传统节日，尤其是春节前后，整个城市到处都是中国元素，大家都沉浸在热闹的节日氛围里，“能感受到他们对中国传统文化非常重视。”

宋夕险说，自己的留学生活“不是在排练”“就是在演出”。中马建交35周年前夕，她发起创建了“丰翎组合”，排练了四声部合唱，在庆祝中马建交35周年晚会上，登台表演《茉莉花》等中国经典曲目。“我们尽自己最大努力，希望能展示更多中国文化元素。演出得到不少国际友人的认可，这让我们非常自豪。”宋夕险说。

参与支教

2015年年底，宋夕险从马来西亚回到家乡，像她爷爷和父亲那样，成为石河子大学的一名教师。

2016年11月，新疆生产建设兵团启动南疆团场学前双语教育干部支教工作。得知这个消息后，宋夕险的父亲宋健毫不犹豫报了名，成为首批支教干部队伍里年龄最大的老师，宋夕险也报名参加了南疆支教工作，成为支教干部队伍里年龄最小的老师，父女俩踏上了图木舒克这片热土。

宋夕险的支教任务是在五十一团双语幼儿园担任汉语教学工作。“第一次进教室我很紧张，怕孩子们不喜欢我，但是她们很热情，大声地说‘老师好’，都围着我说话，我一下子放松下来了。”回忆起当时情景，宋夕险满脸幸福。

汉语教学对她而言并非难事。作为一名大学音乐老师，宋夕险总想用自己的一技之长为孩子们做点什么。她用音乐教学的方式很受孩子们欢迎，于是，她每周要轮番给全园20个班级上一节音乐课。

“很多孩子天生一副好嗓子，也有跳舞的天赋。”宋夕险开始有针对性地指导孩子们唱歌跳舞，帮助他们了解音乐。她还为幼儿园的女老师们编排了经典芭蕾舞蹈《红色娘子军》中的选段《军民团结一家亲》。一边手把手教舞蹈，一边讲述红军时期的革命历史故事。

宋夕险支教幼儿园所在的社区，少数民族群众占90%以上，普通话说得一般。收到社区邀请后，她决定到社区教普通话。

“等到幼儿园最后一个孩子被接走，晚上8点我要跑去社区教室。我们从拼音开始教，300多人的班级里多数是50到70多岁的中老年人，他们学习难度大，教了半年多终于小有起色。”宋夕险就这样一个字、一个词地慢慢教，再结合唱歌，希望让大家学起来尽量省力。

“有一次社区停电，晚上教室漆黑一片，扩音器也无法使用。我以为不会有多少学员来，但推开教室大门的时候，看到所有学员整整齐齐地坐在教室里自习，那一刻我觉得所有付出都是值得的。”这一幕，成了宋夕险心底珍藏的回忆，也成了她创作音乐的灵感源泉。

“支教的日子里每一名老师的工作量都很大，我见证了同事们的酸甜苦辣，感受到了支教老师和孩子们之间纯真的情谊，我想用音乐的方式把它们记录下来，用歌声和旋律来表达我的感情。”后来，她把支教情谱成《情献叶尔羌》，被支教老师们广为传唱，成了团队的“支教之歌”。

带队下乡

2018年，宋夕险完成支教工作回到石河子大学，刚好赶上学校暑期大学生社会实践活动，她就计划组织一支队伍再去南疆，带学生们去看看自己待过的学校。

她给学生们讲述自己第一次支教的故事，分享视频、照片，鼓励同学们积极尝试。

完成组队并进行初步分工后，十几人的小队坐上绿皮火车出发了。

“7、8月的暑期是新疆最热的时候，乘坐的普通火车上没有空调，只有时好时坏的风扇。40多度的高温，扇扇子勉强有点风。”这还不是最难的，让宋夕险没想到的是，一出发就遇到了山洪，火车只能走走停停，刚开始学生们还拿出手中的乐器在车厢里为大家表演，带动气氛，时间一长，也热得没力气了。

原本22个小时的行程延长到30多个小时后终于到达了目的地。

当地住宿条件不好，也经常停水停电，让宋夕险欣慰的是，没有一位同学抱怨、退缩，大家都坚持了下来。

在有限的条件下，宋夕险带领同学们开展了多次文艺演出，带着同学们去自己曾经支教过的学校参观，到古丝绸之路中道上的唐王城遗址（即唐代尉头州城遗址），触摸历史城墙。结束后，一名学生写了15000多字的总结记录……想起这些，宋夕险的内心温暖而欢喜。

传承非遗

如今，挖掘维吾尔族非物质文化遗产刀郎木卡姆，是宋夕险非常看重的一件事。

刀郎木卡姆是一种集歌、舞、乐于一体的大型综合艺术形式，多分布在叶尔羌河至塔里木河流域为中心的刀郎地区，已列入国家非物质文化遗产项目名录。

“刀郎木卡姆的传承者如今都是年长的老人，他们中大多数人很久都不从事演奏工作了，年轻人也不愿意接手。对我们来说，尽力去保护这样一项非物质文化遗产是责无旁贷的。”宋夕险说。

一次，宋夕险偶然得知，自己一名学生的亲戚就是刀郎木卡姆传承人，这让宋夕险激动不已。“没想到非遗传承人就在我的身边。”刀郎木卡姆都是以组合形式进行表演，有了第一位，她就开始奔波在持续寻找更多传承人的路上。

很多老人不用手机，宋夕险只能一路走、一路问。有一次，她在一名传承者家中顶着烈日等了一天。就在想要放弃时，一位70多岁的老人颤颤巍巍地走向宋夕险，紧紧地握着她的手，告诉她，他最近生病了，但是听说她这么热爱木卡姆，无论如何他也要来跟她见一面。

经过不懈努力，宋夕险找到了7位木卡姆传人。她将7位传人聚到一起，演奏了9场木卡姆，带来了“穿越时空”的文化盛宴。

“这项非物质文化遗产不仅属于维吾尔族，更是多元一体的整个中华文化的宝贵财富。”宋夕险说。

多年来，宋夕险发挥音乐专长，为幼儿园孩子创作儿歌《你好，你好》，把西游记改编成小朋友表演的情景剧，把对图木舒克的爱写进《图木舒克之春》，也把自己和父亲的支教生活写成情景剧《老宋和小宋》……

“我想把新疆的历史、故事变成歌曲，让更多的人可以通过音乐的方式来了解新疆。”宋夕险用音符讲述着家乡的一草一木，她为阿勒泰最偏远的县城创作了歌曲《遇见青河》；她用《大漠琼浆》讲述新疆阿瓦提县的西域古今……她说，对家乡的热爱激励着她，使她创作出更多更好的音乐作品，将美丽新疆的故事唱给更多听众。

(责编：李依环、郝孟佳)