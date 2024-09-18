据新华社台北电 （记者王承昊、傅双琪）“妙音曼舞——敦煌乐舞文化主题展”日前在台湾艺术大学开展，后续还将巡回至东华大学及逢甲大学，这是“敦煌文化艺术展”活动在疫情之后首度回归线下。

本次主题展由台湾沈春池文教基金会、敦煌研究院、中国宋庆龄基金会共同主办，共规划“丝路漫行”“净土梵音”“缤纷散乐”3大展区，全区免费参观，分阶段在新北、花莲、台中三地高校展出至2025年1月8日。

“丝路漫行”展有敦煌石窟在千年前形成的历史沿革，以及敦煌壁画所使用的各式材料，重现千年前的漫漫丝路；“净土梵音”陈列根据敦煌壁画仿制的各式乐器，如琵琶、腰鼓、埙、排箫等，让观众体会敦煌乐舞的华美；“缤纷散乐”展出《张议潮统军出行图》和《宋国夫人出行图》等著名敦煌壁画的高清复制件，真实还原中国古代乐舞的历史文化生态。

本次展览另一亮点是运用多媒体技术，将静止的壁画转化为动态的视觉体验，透过数字技术感受中国古代音乐与舞蹈的融合之美。主办方表示，希望透过在台湾各地的巡展，让一般民众包括年轻人都能够走到校园、“进入”敦煌，一窥千年乐舞的曼妙，同时培养青年朋友对中华传统文化保护的重视。

台湾沈春池文教基金会秘书长石静文表示，“敦煌文化艺术展”自2016年在各校巡回展出以来，得到许多青年朋友的关注喜爱。本届展览中的画作、各式乐器等展品都是在敦煌复刻后运送来台。

石静文介绍，今年展览邀请多位敦煌研究院的学者专程到台湾协助布展并指导导览，此外还将举行系列专题讲座。“希望借由更专业的导览介绍与课程介绍，让民众在观展之余能更深入体验敦煌之美。”

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