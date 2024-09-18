据新华社香港电 （郭辛）由沪港社团总会、沪港青年会、上海香港联会主办的“沪港同心青少年考察交流计划暨沪港同心青年实习计划分享会”近日在香港举行，逾760名参加沪港青年交流和实习计划的香港师生齐聚一堂，总结并展示在交流实习项目中的收获与成长。

6月1日，“沪港同心相聚上海”香港青年学生实习计划正式启动，百余名香港学子乘坐C919国产大飞机从香港飞往上海，开启为期6—8周的实习交流。随后在7月上旬启动的“百万青年看祖国 沪港同心青少年考察交流计划”中，又有来自香港57所中学的750名学生乘坐高铁赴上海参访。

沪港社团总会主席姚祖辉当日致辞表示，沪港两地青年学生这两次交流和实习计划不仅为香港青年提供了学习、实践的机会，还促进了两地青年之间的友谊。

来自香港大学的叶芷彤说，通过参加“沪港同心相聚上海”香港青年学生实习计划，她得到的不仅是职业上的锻炼，更是知识和视野上的拓展，在此过程中交到很多不同背景的好朋友，也让她很珍惜。

分享会上，来自香港英华书院的朱天扬对国家日新月异的科技发展赞不绝口。第一次乘坐高铁卧铺去上海的他和同学们一起走进当地的造车企业，聆听内地青年企业家代表讲述制造新能源车的故事。

交流环节，同学们被问到如何用一个词语概括此次上海之行。来自香港真光中学的洪诗韵用“前卫”形容自己对上海的印象，她说无论是行程中参观上海的学校和建筑，还是与当地青年们的互动交流，处处都能感受到这座“前卫”城市的无限魅力。

分享会上，多位大学生代表讲述了在上海不同单位的实习经历，分享专业知识的提升、跨文化交流的体验以及对上海这座城市的感悟。

沪港青年会主席杨永铿当日表示，虽然交流实习计划已经落幕，但过程中收获企业和同学们的一致好评。企业对香港实习生们的工作能力和态度给出很高评价，并表达了继续合作的意愿。

“希望同学们以此次活动为桥梁，携手沪港两地共同进步，共创美好未来。”沪港社团总会常务副会长麦德铨说。

上海海外联谊会会长陈通、香港中联办青年工作部副部长万宁、共青团上海市委员会副书记徐豪等出席了当日的分享会。

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