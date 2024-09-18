原标题：破解高校科技成果转化难题

推动教育科技人才一体发展，是大势所趋，是政策导向。但发展的抓手在哪儿？教育部交出一份新答卷、一张新蓝图。

日前，教育部举行共建全国高校区域技术转移转化中心（江苏）启动会。这也意味着，全国首个高校区域技术转移转化中心正式成立。教育部相关负责人在会上介绍，这一区域中心将重点围绕国家重大战略需求和产业发展需要，在创新要素集聚、产业基础扎实、资本市场活跃、战略作用突出的区域，结合区域优势产业，系统布局建设，旨在以产业需求为牵引，集聚优势高校和创新资源，打造发展新质生产力和支撑师生创新的“双中心”，实现高校和企业“双向奔赴”，让更多高校科技成果尽快转化为现实生产力。成立全国高校区域技术转移转化中心，是出于怎样的考量？

“2024年年初，国家大学科技园转由教育部牵头管理。教育部以此为契机，提出以区域中心为枢纽、国家大学科技园为节点的‘中心+节点’高校科技成果转化体系的总体设想，将探索建设区域中心作为其中关键一环。”教育部相关负责人介绍。

该负责人还透露，区域中心重点是推动全国优势高校与区域优势产业深度融合，激发校地融合倍增效应，有目标有组织地支撑国家战略和区域发展。

成立这一区域中心，为了解决什么问题？

“解决高校科技成果‘不能转’‘不好转’‘不会转’‘不愿转’‘不敢转’五大问题。”该负责人对相关重点任务进行了详细解答：

针对高校科技成果与产业需求脱节、“不能转”问题，要聚焦战略产业需求，加强需求牵引、目标导向的科研选题，以“揭榜挂帅”等方式，建立“企业出题、协同答题”的科研攻关模式，吸引最具创新活力的科研团队和具有市场应用前景的项目入驻区域中心，强化校企科研合作，开展科研攻关和成果转化。

针对科技成果成熟度不高、“不好转”问题，要打造具有吸引力的公共转化平台，加强概念验证、中试熟化，搭建全国高校共建、共管、共享的“一站式”公共转化平台，形成从技术研发、概念验证、小试中试到小批量试生产“全链条”服务能力，为科技成果转化提供全过程、全周期服务。

针对技术转移人才队伍专业化能力不足、“不会转”问题，要组建成果转化专业运营团队，打造技术经理人培训、培养体系，强化服务保障和政策激励。探索以市场需求为导向的科创教育，以科技成果转化项目为牵引，在实践实干中培养应用型创新人才。

针对各方重视程度不够、“不愿转”问题，要发挥评价“指挥棒”“风向标”作用，定期对区域中心建设成效和参建高校在区域中心成果转化成效进行评价。遴选并发布相关领域“高校转化典型案例”。

针对现有制度瓶颈、“不敢转”问题，要深化科技成果管理改革，积极探索成果转化机制创新，探索开展职务科技成果赋权、资产管理改革，完善尽职免责机制等，进一步激发科研人员创新积极性。

区域中心成立以后，还会有哪些扶持政策紧随而至？

教育部相关负责人告诉记者，教育部着重发挥政策引导作用，调动全国高校力量，与江苏形成合力，共同推进区域中心建设。

“围绕每个产业方向首批遴选20所左右高校作为参建高校，建立常态化对接机制，推动有转化前景的项目转化落地；统筹各类资源加大支持，汇聚最具创新活力的科研团队到区域中心开展技术创新、成果转化；支持区域中心创新学生培养和评价机制，打造创新创业课程和精品教材，提升应用型创新人才培养质量；支持区域中心建设全国高校成果供需服务平台、承办中国高校科技成果交易会，打造科技成果转化‘高校品牌’；积极推动区域中心参建高校深化职务科技成果赋权改革，加快探索职务科技成果资产单列管理改革。”该负责人介绍。

（记者 晋浩天）

(责编：李昉、郝孟佳)