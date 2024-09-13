近年来，对照北京“四个中心”功能定位和建设国际一流的和谐宜居之都的目标，北京城市学院紧贴一线需求，积极践行“为党育人、为国育才、为民办学”的初心使命，探索出一条高质量党建引领高质量校地融合的特色发展道路，培养了大量城市管理、城市建设、城市经济、城市文化、城市服务等领域的高水平应用型人才，不断提升服务北京经济社会发展需求的供给能力和质量。

北京城市学院顺义校区

紧贴首都经济发展需求，政产学研“京城”合作

2024年5月29日，北京城市学院潮白讲堂内热闹非凡。学校举办的校企合作星级单位评选颁奖典礼暨第九届校企合作高峰论坛，吸引了151家企事业单位领导代表齐聚一堂。北京城市学院始终紧贴首都经济发展脉动，将提升学生实践创新能力作为核心驱动力，不断优化平台资源建设。截至目前，学校已成功获批教育部产学合作协同育人项目112项，并圆满完成了北京高等学校99项高水平人才交叉培养计划。

北京城市学院校长刘林说：“校企合作，产学一体，以国际职业标准培养高素质、本地化技术技能人才，为顺义区智造产业强区建设、为首都经济高质量发展作出新贡献。”近年来，学校高度重视政产学研合作，与政府、龙头企业、行业协会等约500家单位进行合作。在巩固并拓展原有合作成果的基础上，如北京市首批大数据培训基地、3D打印研究院、博士后工作站等，学校更进一步，发起并成立了北京智造技术技能人才培养基地，培养智能制造产业工程师、技术能手，培训北京本地产业工匠队伍。

围绕北京高精尖产业发展需求，学校积极推进产业型学院建设，与企业共建大数据学院、电气工程学院、汽车学院和校企合作班。此外，针对首都临空经济的独特发展需求，学院还创新性地成立了临空经济产业人才中心，为区域经济的腾飞提供坚实的人才支撑。

紧贴首都文化建设需求，京味文化创新传“城”

2024年5月15日，北京城市学院顺义校区的叶盛兰大剧院上演了新编京剧《齐白石》，热爱传统文化的北城学子及沙岭实验小学师生、周边居民、北京戏迷共600余人欢聚一堂，共赏大师风采。

自2020年叶盛兰大剧院成立以来，北京城市学院携手北京京剧院，精心策划并推出了“梨园雅韵进校园”系列文化活动，面向校内外开展京剧演出及京剧艺术教育。

“梨园雅韵进校园”活动中，表演老师为沙岭实验小学学生介绍京剧知识

面对京城文化人才培养的迫切需求，学校勇于担当，不仅率先设立了涵盖金漆镶嵌、玉雕、牙雕、京绣等燕京八绝工艺美术专业，更在此基础上主动作为，先后发起成立了北京市非遗技艺传承协会、北京京派书法研究会等平台，积极引进京内外艺术名师大家，为首都文化教育事业发展集聚力量、固本强基、培育人才。

“永定河，出西山，碧水环绕北京湾……”这首悠扬的旋律，不仅是自然风光的颂歌，更成为了连接一群怀揣共同梦想的跨专业学生的纽带。在北京城市学院城市建设学部无人机三维建模工作室教师安逸飞的指导下，一群志同道合的青年学子投身大创项目——基于数字化三维建模技术对西山文化带数字化石碑石刻资料库建设研究。他们制作了高精度的石碑石刻数字库并加入监测及检测技术，成果无偿提供给有需要的公众和机构使用，并推广数字化保护技术，受到社会和媒体关注。

此外，学校还积极引导师生深度参与首都文化领域多个重点项目。长城调研团队深入挖掘北京地区的北齐和明前长城之间的交错利用，开展周边传统村落文化基因及空间形态研究；多个学部团队师生在北京中轴线的规划保护、传承更新、文化传播等方面提供智力支持；与北京市文物局深度合作，建立文物保护与修复科研基地，积极参与博物馆之城建设……

紧贴首都社会治理需求，凝智聚力共筑新“城”

2018年，北京城市学院社会工作专家林霞介入一名因意外车祸双目失明的7岁儿童家庭，帮助其追回百万元赔偿并进行心理疏导，该案例入选年度“推动法治进程十大案件”，彰显了北京城市学院承担社会责任的深度与温度。

围绕社会工作难点领域，学校坚持“沉下去”，为基层治理贡献北城力量。近年来，学校积极响应北京市、区、街镇及社区的多层次需求，承接并实施了百余个社区服务项目，服务网络遍布北京16个区，并辐射至京津冀区域。从老年人关怀到青少年成长，从家庭和谐到社会救助，从矛盾调解到社工人才培养，北城以全方位、多层次的服务，织就了一张温暖的社会支持网。此外，学校连续5年承担“优才计划”，指导形成全市范围的三级督导体系，完成近500名社区优才培养工作，成为推动社会治理创新的生力军。

同时，北京城市学院在城市规划与城市更新等首都发展的重点领域，展现出“软硬兼施”的战略眼光与实践能力。在软科学领域，成立国内首个不动产登记“众城智库”，承担北京市、雄安新区等委托的课题87项，参与研究和制定相关立法和规范性文件17部，提供咨询报告137份；在硬核技术方面，组建城市规划专家团队进社区、进乡村，为北京人口疏解空间改造、城区小微绿地环境改造、城乡结合部环境提升工程等急需解决的问题提供技术服务，4支责任规划师团队成员曾荣获“北京市优秀责任规划师”等荣誉，学生们也在这服务城乡发展的一堂堂“行走的思政课”中践行责任担当。

今年是北京城市学院建校四十周年，这所自诞生伊始便和北京城紧密相连的学校，在岁月的长河里始终与北京心连心、同呼吸、共命运、齐发展，探索了一条艰辛而富有成效的融合发展之路。如今，站在新的历史起点上，学校奋楫扬帆再起航，初心不改，将继续与时俱进、与“市”俱进，发挥“城市”特色学科专业和人才资源优势，以推进高水平应用型大学建设促进首都城市发展。

来源：前线客户端

(责编：郝孟佳、熊旭)