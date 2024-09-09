本报北京9月8日电 （记者吴丹）庆祝第四十个教师节暨全国教育系统先进集体和先进个人表彰活动8日在北京举行。人力资源社会保障部、教育部决定授予中央财经大学金融学院等585个单位“全国教育系统先进集体”称号；授予刁荣春等716名同志“全国模范教师”称号；授予于渊等895名同志“全国优秀教师”称号；授予王彦平等80名同志“全国教育系统先进工作者”称号；授予王军等99名同志“全国优秀教育工作者”称号。

会议指出，教师节设立40年来，广大教师牢记为党育人、为国育才使命，扎根三尺讲台，潜心教书育人，始终同党和人民站在一起，以赤诚之心、奉献之心、仁爱之心投身教育事业。教师队伍中涌现出一大批优秀教师典型，用实际行动支撑起了世界上规模最大的教育体系，凝练铸就了教育家精神的时代底色与崇高品质，是党和人民可以信赖与依靠的大国良师。

会议强调，广大教师和教育工作者要充分思考和认识教育所处的历史方位、所面临的复杂内外环境、所肩负的崭新使命，切实增强服务教育强国建设的政治自觉和历史主动，努力培育一流人才、创造一流成果、作出一流贡献，做到有所作为、大有作为，奋力书写好教育强国建设的“强师”答卷。

当日，全国教书育人楷模代表、南开大学教授逄锦聚，最美教师团队代表、北京航空航天大学教授苏东林，国家级教学成果奖获得者代表、上海市黄浦区卢湾一中心小学党支部书记、校长吴蓉瑾，全国教育系统先进集体代表、广东实验中学党委书记全汉炎，全国模范教师代表、重庆工业职业技术学院教授杨洋，全国优秀教师代表、辽宁省沈阳市皇姑区实验幼儿园教师李蕊分别在会上发言。

《 人民日报 》（ 2024年09月09日 04 版）

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