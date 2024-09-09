庆祝第四十个教师节暨全国教育系统先进集体和先进个人表彰活动在京举行
2024年09月09日08:44 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京9月8日电 （记者吴丹）庆祝第四十个教师节暨全国教育系统先进集体和先进个人表彰活动8日在北京举行。人力资源社会保障部、教育部决定授予中央财经大学金融学院等585个单位“全国教育系统先进集体”称号；授予刁荣春等716名同志“全国模范教师”称号；授予于渊等895名同志“全国优秀教师”称号；授予王彦平等80名同志“全国教育系统先进工作者”称号；授予王军等99名同志“全国优秀教育工作者”称号。
会议指出，教师节设立40年来，广大教师牢记为党育人、为国育才使命，扎根三尺讲台，潜心教书育人，始终同党和人民站在一起，以赤诚之心、奉献之心、仁爱之心投身教育事业。教师队伍中涌现出一大批优秀教师典型，用实际行动支撑起了世界上规模最大的教育体系，凝练铸就了教育家精神的时代底色与崇高品质，是党和人民可以信赖与依靠的大国良师。
会议强调，广大教师和教育工作者要充分思考和认识教育所处的历史方位、所面临的复杂内外环境、所肩负的崭新使命，切实增强服务教育强国建设的政治自觉和历史主动，努力培育一流人才、创造一流成果、作出一流贡献，做到有所作为、大有作为，奋力书写好教育强国建设的“强师”答卷。
当日，全国教书育人楷模代表、南开大学教授逄锦聚，最美教师团队代表、北京航空航天大学教授苏东林，国家级教学成果奖获得者代表、上海市黄浦区卢湾一中心小学党支部书记、校长吴蓉瑾，全国教育系统先进集体代表、广东实验中学党委书记全汉炎，全国模范教师代表、重庆工业职业技术学院教授杨洋，全国优秀教师代表、辽宁省沈阳市皇姑区实验幼儿园教师李蕊分别在会上发言。
《 人民日报 》（ 2024年09月09日 04 版）
(责编：李昉、李依环)
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