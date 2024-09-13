2023年10月28日，全国通用人工智能行业产教融合共同体成立大会在北京市门头沟区召开。在大会上，北京工业职业技术学院与北京市门头沟区人民政府进行了合作签约，并共同揭牌了“京西智谷人工智能人才公共实训基地”。2024年7月，北京市首个全生命周期人工智能人才生态圈落地门头沟区，北京工业职业技术学院以新时代首都发展为统领，主动融入北京国际科技创新中心建设大局，发挥高校优势，为建好建强京西人工智能人才高地和人工智能产业发展高地贡献北工院力量。

作为首都职业教育的“排头兵”，北京工业职业技术学院紧紧围绕首都城市战略定位，突出“城教融合”办学特色，致力于打造“首都城市发展的工匠摇篮”，取得了一批标志性成果，打造了首都办高职的新形象、新模式、新典型。

输送技术技能人才，为首都高质量发展提供人才保障

北京工业职业技术学院聚焦北京“四个中心”建设及高精尖经济结构布局，实施“五聚焦五打造”形成了服务首都智慧城市发展的专业群，实现专业（群）布局与产业相契合。引领一大批产业劳动者勇于创新、追求卓越，成为具有知识快速迭代能力的能工巧匠。学校教师杨晓雪带领学生团队攻关三维数字化技术难题，参与中国国家博物馆馆藏文物数字化项目，完成7000余件国博珍贵文物的数字化工作；学校无人机摄影测量团队利用无人机+BIM技术服务雄安新区再生水厂工程，开展京津冀协同发展示范区湿地保护区数据采集及区域模型构建，为保护区的精准化管理提供技术支持；学校为石景山、门头沟地区开展防汛应急综合演练、安全应急演练；在乡村振兴工作中，承担北京市教育扶贫协作与支援合作项目。

毕业生专业对口率高，具有较强的就业竞争力，在企业形成了良好口碑，并涌现出首都劳动奖章获得者等优秀毕业生。在第三届“北京大工匠”28人名单中，有3名北京工业职业技术学院的教师和毕业生。

搭建技术技能平台，打造首都技术技能创新服务高地

北京工业职业技术学院瞄准首都城市建设运行和发展新质生产力的需求导向，在多年校企合作经验基础上，创建了“六共六融”校企合作模式。以共投、共建、共管为手段，推动“专业布局与产业需求、专业教师与企业导师、教学过程与生产过程、教学内容与职业标准、技术服务与产品研发、实训基地与企业资源”互融，实现人才共育、资源共享、效益共赢，构建校企命运共同体。目前，合作企业有130余家，全部专业实现了与1个以上行业龙头企业、领先企业合作。学校建立联合实验室（研究所），校企共同开展科研攻关，促进科教融汇落地。

近年来，学校完成北京市科技计划“重大紧迫任务”等攻关项目，在大兴国际机场大跨度梁模架变形监测、“月球车”前锥件加工研发等重大技术服务项目中取得实效。为“一带一路”高峰论坛等首都重大活动提供电气安全技术保障，服务庆祝新中国成立70周年、筹办北京冬奥会冬残奥会等国家重大任务、活动；建成了四类18个技术技能创新服务中心，成为北京市中小企业服务平台签约单位，建成跨企业服务中心。面向北京市160余万家中小企业开展服务，成为北京首家高职院校规模化服务中小企业的支撑单位。

组建“军政校企”培训联合体，开辟首都“军民融合”新路径

自2011年开始，北京工业职业技术学院按照“入伍即入学，在伍有作为，退伍即成才”的标准，持续主导推动“强军育才”接力工程。学校牵头组建“军政校企”四方培训联合体，充分调动各方积极性，发挥各自优势、专长，为官兵提供更为丰富的培训资源，设立“强军育才”专项资金予以配套支持，教学、实践资源全部对官兵开放。组建了以校内专职教师为主、校企合作企业兼职教师为辅，包含专家教授、行业技能大师、全国大赛冠军为主的金牌培训团队。把握需求，精准设计军地两用项目，课证融通，服务官兵职业生涯发展。通过“强军育才”接力工程累计培训现役官兵7900余人，提供各式服务活动150余场，为新时期强军建设作出突出贡献。为石景山区连续8年“双拥模范城”做出突出贡献，是首都借助职教资源优势，引导社会力量拥军、推进军民融合发展的先行探索。

提升国际化水平，打造首都职业教育最美窗口

2019年，北京工业职业技术学院成立了首个在海外开展学历教育的职业院校——中赞职院。学校独立开发2个专业标准及37项课程标准，成为赞比亚国家标准，实现中国职业教育教学标准首次被纳入主权国家国民教育体系并实施。建立全国首个职业教育型孔子课堂。开创“工业汉语+职业技能”教育模式，被教育部领导称为“北工院模式”。建成北京市首批“一带一路”国家人才培养基地。 建成全国高职首家“中文+职业技能”教育实践与研究基地。建设全国仅有的2个“中文+职业技能”教育基地之一即“中文+职业技能”教育实践与研究基地，创新“中文+职业技能”育人。学校与北京语言大学共建“中文+职业技能”学院，开创国际中文教育新模式。

未来，北京工业职业技术学院将紧跟国家职业教育改革步伐，坚持“城教融合”办学特色，按照新时代首都发展的新要求，更加积极主动服务北京“四个中心”功能建设和国家重大战略任务，以服务新时代首都发展，推动学校高质量发展。

来源：前线客户端

(责编：郝孟佳、熊旭)