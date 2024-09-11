编者按：在弦歌不辍的60年办学历程中，中国音乐学院坚持用党的创新理论铸魂育人，发挥专业优势，弘扬与发展中华优秀传统音乐文化、发展社会主义民族新音乐的办学初心，在立德树人、精品创演、服务社会等方面砥砺深耕，打造音乐党课、音乐党史课，用音符谱写初心、用歌声唱响使命。

音乐厅里的思政课

“国歌的歌词共有84个字，节拍有37小节，标准时长46秒，为什么最有振奋的气势、深刻的内涵，最能鼓舞人心？”“《义勇军进行曲》的创作背后是怎样的一个中国？”有的学生边听课边流泪，有的学生说“唱了那么多次国歌，今天是唱得最激昂的一次”。灯光熠熠的舞台是讲台，乐声阵阵的音乐厅是课堂，一段段动听的旋律是课件，它们共同打造了独具特色的“音乐厅里的思政课”。

中国音乐学院党委书记王旭东说：“讲故事是为讲道理，在价值引领过程中，注重理性认同的同时也要重视情感认同。”近年来，中国音乐学院将思政课堂搬到音乐厅里，开设“最美的歌声献给党”“最爱我们的国歌”“回望百年路·奋进新时代”“音乐厅中的理想之光”等课程。

音乐专业教师以讲、演相融合的“沉浸式”方式，结合特定历史背景下的红色音乐，以“小故事”展现“大情怀”，让学生在红色经典旋律中重温党的百年奋斗历程，领会伟大建党精神的深刻内涵，进一步坚定理想信念，“声”入人心，培根铸魂。

此外，学校还积极开展“永远跟党走”暑期社会实践，带领学生到广西、福建、贵州、新疆等地开展学习实践、国情观察、田野采风、文化传承、公益活动，让学生在“行走的思政课”中真正理解为人民创作、为时代讴歌的深远内涵。

高质量文艺创演

2024年6月14日、15日，中国音乐学院出品的复排歌剧《原野》在中央歌剧院完成了首轮两场演出，现场座无虚席。《原野》是中国音乐学院金湘教授创作的一部具有里程碑意义的经典作品，也是第一部走出国门演出的中国歌剧。

中国音乐学院制作歌剧《原野》公演剧照

中国音乐学院院长李心草作为本剧目的艺术总监和指挥，汇集国内一线艺术家团队全新打造，学校教师、校友和优秀学生共同主演。他秉持“回归文本、回归文学、回归原著”的创作理念，积极探索将课堂教学与舞台实践贯通，构建集教学演出于一体的高校歌剧人才培养新模式和歌剧创演新路径，以实际行动和艺术创演推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。

歌剧《原野》的成功创排，体现了中国音乐学院在中国歌剧人才培养、传承与创新方面的决心与实力，为中国经典歌剧在新时代焕发新魅力做出努力。

依托教学资源和学术积淀，中国音乐学院致力于经典剧目传承、原创剧目孵化，2024年9月，中国音乐学院60周年校庆之际，学校推出《中国经典民族歌剧荟萃》，精选《白毛女》《小二黑结婚》《洪湖赤卫队》《江姐》和《党的女儿》等5部中国民族歌剧发展历程中代表性作品的经典唱段。作为北京文化论坛的“大戏看北京”展演剧目，具有中国音乐学院艺术特色的《中国经典民族歌剧荟萃》全新版本也将呈现在首都观众面前。

中国经典民族歌剧复排剧照

在中华人民共和国成立75周年之际，由中国音乐学院创排的大型多媒体合唱剧《聂耳的歌》即将首演。该剧以现代舞美的创意和表现力，结合多媒体影像手段，将聂耳少年成长直至投身革命事业的经历生动呈现在首都舞台上，是北京文化论坛的“大戏看北京”重要展演剧目。

高水平文艺演出

近年来，中国音乐学院充分发挥音乐专业优势，全力服务党和国家重大活动与北京“四个中心”功能建设。师生参与重大活动志愿服务，在庆祝中华人民共和国成立70周年天安门广场活动、庆祝中国共产党成立100周年大会、北京2022年冬奥会和冬残奥会上，书写国音的奉献故事。院长李心草执棒中法文化旅游年开幕音乐会、参加“中朝友好年”开幕式活动、带领师生参演庆祝中俄建交75周年专场音乐会、第三届“一带一路”国际合作高峰论坛《丝路同行》文艺演出等，展中国音乐之美，促文明交流互鉴。

“中国音·中国乐·中国年”系列演出——2024中国音乐学院新春音乐会

2024年春节前夕，中国音乐学院民族乐团在北京朝阳站、蓝色港湾、三里屯和侨福芳草地，上演多场“国乐快闪”。这是中国音乐学院推出的“中国音·中国乐·中国年”北京新春文化品牌活动中的一场公共文化服务演出——走进北京时尚地标。2024年春节期间，该活动又集结了学校高水平的优秀人才和海内外杰出校友，以丰富多彩的主题呈现多元的视听享受，经典连篇、精彩不断，将高水平音乐演出送入了千家万户，让新春佳节更添“年味儿”。

六秩积蕴，再启新篇。经过一甲子的岁月镌刻，中国音乐学院将继续通过中国音乐讲述中国故事、传播中国声音、展示中国形象，更好担负起新的文化使命，为做好首都文化大文章、抒写新时代首都发展的万千气象奏响国音乐章。

来源：前线客户端

(责编：郝孟佳、熊旭)